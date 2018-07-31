TAYANNA в купальнике анонсировала новый хит
Исполнительница TAYANNA продемонстрировала стройную фигуру в купальнике, анонсируя свой новый хит.
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Судя по посту, опубликованному в Instagram-аккаунте певицы, ее новый трек будет называться "Фантастична жінка":
Украинская певица TAYANNA готова представить будущий хит этой осени под названием "Фантастична жінка". 3 августа композиция будет доступна в iTunes. Автором слов и музыки выступила сама TAYANNA, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин, вместе с ним украинская поп-звезда работала над несколькими треками из альбома "Тримай мене", который был признан музыкальными критиками "лучшим украинским релизом 2017 года".
«Фантастична жінка»: TAYANNA приготовила мантру любви и счастья для своих поклонников Украинская певица TAYANNA готова представить будущий хит этой осени под названием «Фантастична жінка». 3 августа композиция будет доступна в iTunes. Автором слов и музыки выступила сама TAYANNA, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин, вместе с ним украинская поп-звезда работала над несколькими треками из альбома "Тримай мене", который был признан музыкальными критиками «лучшим украинским релизом 2017 года». . #TAYANNA #фантастичнажінка #новапісня #щастя #новаукраїнськамузика #BADOEV2018
«Фантастична жінка»: TAYANNA приготовила мантру любви и счастья для своих поклонников Украинская певица TAYANNA готова представить будущий хит этой осени под названием «Фантастична жінка». 3 августа композиция будет доступна в iTunes. Автором слов и музыки выступила сама TAYANNA, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин, вместе с ним украинская поп-звезда работала над несколькими треками из альбома "Тримай мене", который был признан музыкальными критиками «лучшим украинским релизом 2017 года». . #TAYANNA #фантастичнажінка #новапісня #щастя #новаукраїнськамузика #BADOEV2018
«Фантастична жінка»: TAYANNA приготовила мантру любви и счастья для своих поклонников Украинская певица TAYANNA готова представить будущий хит этой осени под названием «Фантастична жінка». 3 августа композиция будет доступна в iTunes. Автором слов и музыки выступила сама TAYANNA, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин, вместе с ним украинская поп-звезда работала над несколькими треками из альбома "Тримай мене", который был признан музыкальными критиками «лучшим украинским релизом 2017 года». . #TAYANNA #фантастичнажінка #новапісня #щастя #новаукраїнськамузика #BADOEV2018
Напомним, украинская певица Аида Николайчук заинтриговала поклонников поездкой в США.
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