TAYANNA в купальнике анонсировала новый хит

Украинская певица TAYANNA продемонстрировала стройные формы.

Исполнительница TAYANNA продемонстрировала стройную фигуру в купальнике, анонсируя свой новый хит.

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Судя по посту, опубликованному в Instagram-аккаунте певицы, ее новый трек будет называться "Фантастична жінка":

Украинская певица TAYANNA готова представить будущий хит этой осени под названием "Фантастична жінка". 3 августа композиция будет доступна в iTunes. Автором слов и музыки выступила сама TAYANNA, а саунд-продюсером стал Виталий Телезин, вместе с ним украинская поп-звезда работала над несколькими треками из альбома "Тримай мене", который был признан музыкальными критиками "лучшим украинским релизом 2017 года".

Напомним, украинская певица Аида Николайчук заинтриговала поклонников поездкой в США.