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Ольга Куриленко показала лицо без макияжа

Комментариев: 2
Звезда Голливуда украинского происхождения Ольга Куриленко поразила поклонников естественной красотой.
Ольга Куриленко показала лицо без макияжа
Ольга Куриленко показала лицо без макияжа
instagram.com/olgakurylenkoofficial

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в 22-м фильме об агенте, показала, как выглядит без макияжа.

В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала снимок, которым очаровала поклонников. Подписала она его так:

Сегодня был день без макияжа и с естественными кудрями!

 

Today was a day for no make-up and natural curls!

Допис, поширений Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

 

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Подписчики актрисы пришли в восторг от ее естественной красоты, чем поспешили поделиться в комментариях:

Вы такая красивая; Вы потрясающа снаружи и внутри; Вероятно, одна из самых красивых дам на планете.

Напомним, ранее украинская певица Sonya Kay открыла другую творческую сторону своего таланта, продемонстрировав авторские картины. Посмотреть их можно здесь.

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Теги: Ольга Куриленко, новости, фото, шоу-биз
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  31.07.2018, 11:45
Оценка:  0
гость
Совершенно обычная девушка, каких в трамвае ездит миллион
темп    31.07.2018, 11:11
Оценка:  0
темп
Насчёт красоты я бы поспорил... Обычная
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