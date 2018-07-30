Ольга Куриленко показала лицо без макияжа

Звезда Голливуда украинского происхождения Ольга Куриленко поразила поклонников естественной красотой.

Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, сыгравшая девушку Джеймса Бонда в 22-м фильме об агенте, показала, как выглядит без макияжа.

В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала снимок, которым очаровала поклонников. Подписала она его так:

Сегодня был день без макияжа и с естественными кудрями!

Читай также: Ольга Куриленко впечатлила фигурой в купальнике

Подписчики актрисы пришли в восторг от ее естественной красоты, чем поспешили поделиться в комментариях:

Вы такая красивая; Вы потрясающа снаружи и внутри; Вероятно, одна из самых красивых дам на планете.

Напомним, ранее украинская певица Sonya Kay открыла другую творческую сторону своего таланта, продемонстрировав авторские картины. Посмотреть их можно здесь.