Sonya Kay наглядно продемонстрировала свой внутренний мир

Популярная певица, трендсеттер украинской современной музыки - Sonya Kay открыла другую творческую сторону своего таланта, продемонстрировав авторские картины.

Имя Sonya Kay стало известным широкой аудитории после череды песен в новом для украинского слушателя стиле tropical house: “Знаю, я твоя”, “Зоряний саундтрек”, “Рай” и других. Но так или иначе певица остается загадкой для зрителя. Сейчас её имя вызывает прямые ассоциации с космосом, а саму Соню называют трендсеттером украинской музыки, что молодая артистка каждый раз с уверенностью доказывает выпуская хит за хитом и стремительно набирая миллионы просмотров на YouTube.

Буквально на днях Sonya Kay опубликовала на своей страничке в Instagram несколько авторских картин, чем ещё больше заинтриговала поклонников:

“Соня, ты талантище!!! Красиво то как ️” “Ого) фантастично)) тепер все зрозуміло про пісню "Зоряний саундтрек" “Нам тебе дуже не вистачало в нашій творчій галактиці в Одесі! ️ ”

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На полотнах Соня изобразила невероятные красоты космоса: “свою” галактику, луну, скопления звезд, чем открыла частичку себя, своего внутреннего мира...

Соня поделилась:

Рисую я почти с того же времени, как начала ходить. Ранее мне очень нравилось рисовать цветными карандашами, и это хобби осталось на всю жизнь. Сейчас же я пишу красками, это не так часто, как хотелось бы, но, как только появляется вдохновение, я беру инструменты и сажусь за работу. Картина получается такой, как диктует мое настроение. Иногда это яркие и пёстрые краски, а иногда более приглушенные, тёмные - это, как правило, космос. Вдохновение чаще всего приходит совершенно неожиданно. При этом я не задумываюсь над тем, что мне надо рисовать и как это должно выглядеть. Мои мысли и рука работают, как одно целое, а в конечном результате получается то, что картина отражает моё настроение и внутренний мир.

К слову о художеству. Напомним, не так давно Sonya Kay презентовала клип “Слухай моє серце”, где выступила полотном для известного украинского художника Владимира Любого. Работа стала настоящим примером современного импрессионизма. Для нескольких сцен было использовано около 1 тысячи литров краски. Но не обошлось и без скандала - видеохостинг YouTube заблокировал клип, указав, что в нем продемонстрированы кадры, пропагандирующие сексуальное насилие…

А вот тема космоса оказалась поистине сильной и притягивающей. Так клип на песню “Зоряний саундтрек” до сих пор покоряет сердца меломанов и уже получил 2 млн. просмотров на YouTube.

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