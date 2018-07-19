Тина Тернер развеяла прах сына: фото

Старший сын культовой певицы Тины Тернер Крейг Реймонд Тернер застрелился в начале июля.

Всемирно известная исполнительница Тина Тернер попрощалась с сыном Крейгом Реймондом, который покончил с собой в начале июля.

Певица развеяла его прах над океаном еще 19 июля, однако сообщила об этом в своем Twitter-аккаунте только сейчас:

Самый печальный момент для меня как мамы. В четверг, 19 июля 2018 года, я попрощалась с моим сыном Крэйгом Реймондом Тернером, когда собрала родственников и друзей развеять его прах над калифорнийским побережьем.

My saddest moment as a mother. On Thursday, July 19 2018, I said my final goodbye to my son, Craig Raymond Turner, when I gathered with family and friends to scatter his ashes off the coast of California. He was fifty-nine when he died so tragically, but he will always be my baby pic.twitter.com/XzZQCdz8tl — TinaTurner (@LoveTinaTurner) 27 липня 2018 р.

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Отметим, что Крейг родился, когда певице было 18 лет, до того, как она вышла замуж за Айка Тернера. Как только Тина и Айк поженились, Айк усыновил Крейга. Его биологическим отцом является саксофонист по имени Раймонд Хилл, выступавший с группой Айка.



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