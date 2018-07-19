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Тина Тернер развеяла прах сына: фото

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Старший сын культовой певицы Тины Тернер Крейг Реймонд Тернер застрелился в начале июля.
Тина Тернер развеяла прах сына
Тина Тернер развеяла прах сына
Tina Turner Blog

Всемирно известная исполнительница Тина Тернер попрощалась с сыном Крейгом Реймондом, который покончил с собой в начале июля.

Певица развеяла его прах над океаном еще 19 июля, однако сообщила об этом в своем Twitter-аккаунте только сейчас:

Самый печальный момент для меня как мамы. В четверг, 19 июля 2018 года, я попрощалась с моим сыном Крэйгом Реймондом Тернером, когда собрала родственников и друзей развеять его прах над калифорнийским побережьем.

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Отметим, что Крейг родился, когда певице было 18 лет, до того, как она вышла замуж за Айка Тернера. Как только Тина и Айк поженились, Айк усыновил Крейга. Его биологическим отцом является саксофонист по имени Раймонд Хилл, выступавший с группой Айка.
 

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Теги: Тина Тернер, новости, фото, шоу-биз
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