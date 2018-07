Тина Тернер развеяла прах сына: фото

Всемирно известная исполнительница Тина Тернер попрощалась с сыном Крейгом Реймондом, который покончил с собой в начале июля.

Певица развеяла его прах над океаном еще 19 июля, однако сообщила об этом в своем Twitter-аккаунте только сейчас:

My saddest moment as a mother. On Thursday, July 19 2018, I said my final goodbye to my son, Craig Raymond Turner, when I gathered with family and friends to scatter his ashes off the coast of California. He was fifty-nine when he died so tragically, but he will always be my baby pic.twitter.com/XzZQCdz8tl