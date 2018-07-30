Kishe отпраздновал грузинскую свадьбу в Батуми

Украинский певец Kishe и его супруга Оксана традиционно празднуют день свадьбы в новой стране или городе.

В этом году выбор супругов пал на гостеприимную Грузию. Изначально поездка планировалась как романтическая, однако адреналин аджарских гор не позволил семье уединиться и насладиться исключительно друг другом.

Андрей и Оксана посетили много экскурсий – они были в центре Батуми, в «старом» городе, катались на электро-велосипедах, ходили на яхте, купались в море, восторгались архитектурой города. По вечерам гуляли на набережной, наблюдали заход солнца, который создавал настроение.

Kishe говорит:

Батуми напомнил мне мой любимый Ливан – эти зелёные горы, пусть и не такие высокие, как в Ливане, но очень похожи и так же притягивают взгляд. На них можно смотреть часами, испытывая при этом невероятное умиротворение.

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Несмотря на насыщенный график, ребятам удалось посетить огромный Батумский ботсад. Это божественное место, расположенное на холмах, с видом на море, с собственными речками и инсталляциями. Сад произвёл неизгладимое впечатление на супругов. Побывали также на водопаде Махунцети и на мосту Царицы Тамары, которому более 1000 лет и в Доме Вина, конечно же. Не смогли не посетить концерт рок-легенды Роберта Планта, который проходил в концертной Арене, еще одной архитектрно-строительной достопримечательности Батуми.

На грузинской свадьбе Kishe в Батуми гуляли все. Тосты рекой, вино морем, танцы океаном, лезгинка. Очень не хотелось прощаться с этим местом, однако Андрей и Оксана решили посетить также Тбилиси. Взяв машину напрокат, отправились в поездку, по дороге наблюдая нереальной красоты краевиды.

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Тбилиси семье понравился не меньше Батуми – очень зелёный город, красивые улицы. Впечатлили мост дружбы, Оперный театр и «старый» город. Андрей и Оксана посетили Мцхета и Монастырь Джвари (древняя столица Грузии), поднимались на фуникулёре, 750 метров от земли, на нём весь город как на ладони. Ребята отметили сочетание бережного отношения и состояние исторических зданий.

Подводя итоги Kishe признался:

Послевкусие от страны, как от хорошего грузинского вина – сюда хочется вернуться снова и снова. Надеюсь, в самое ближайшие время мы сделаем это.

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