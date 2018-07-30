Арнольду Шварценеггеру - 71: как актер выглядел в молодости и сейчас

Арнольд Шварценеггер отмечает день рождения: как изменился американский актер.

В понедельник, 30 июля, американский актер Арнольд Шварценеггер отмечает 71-летие.

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Он сыграл десятки ярких ролей в таких культовых фильмах как “Конан-варвар“, “Терминатор“, “Коммандо“, “Вспомнить все“, является великолепным спортсменом, а также запомнился как яркий губернатор Калифорнии.

В честь дня рождения “железного Арни“ Ivona предлагает вспомнить, как он выглядел в молодости и как выглядит сейчас.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором Арнольд Шварценеггер при помощи своего личного танка давит лимузин. Посмотреть его можно здесь.