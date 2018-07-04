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Аида Николайчук заинтриговала фанов поездкой в США

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Украинская певица Аида Николайчук не раскрывает целей полета в Соединенные Штаты Америки.
Аида Николайчук заинтриговала фанов поездкой в США
Аида Николайчук заинтриговала фанов поездкой в США
instagram.com/aidanikolaychuk

Победительница третьего сезона вокального шоу “Х-Фактор“ Аида Николайчук улетела в США.

Певица активно постит фотографии в соцсетях, в которых рассказывает о своем пребывании за океаном. 

В последнее время Аида часто писала о том, что ей предстоят перемены, однако о цели визита в Штаты артистка не говорит. 

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Съемки ли это клипа, сотрудничество с американским лейблом или, возможно, участие в американском шоу “American got a talent”, съемки кастингов проходят именно сейчас, певица оставляет под секретом, интригуя своих поклонников.

 

Дом в котором снимали «Home Alone»😊🙈

Допис, поширений #AIDA Nikolaychuk Official (@aidanikolaychuk)

 

#Chicago #Chi

Допис, поширений #AIDA Nikolaychuk Official (@aidanikolaychuk)

 

Hello, Chicago! We met again with you!❤️

Допис, поширений #AIDA Nikolaychuk Official (@aidanikolaychuk)

 

Напомним, победитель четвертого сезона шоу “Х-Фактор“ Александр Порядинский кардинально сменил имидж. Как сейчас выглядит певец, смотрите здесь.

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Теги: Аида Николайчук, Х-Фактор, новости, фото, шоу-биз
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