Хотелось закрыть проект, - Тополя о трудностях в "Антителах"
Солист группы “Антитела“ Тарас Тополя признался, что у него были мысли о закрытии проекта.
Такое откровенное признание музыкант сделал в интервью изданию “Факты и комментарии“.
По словам Тараса, группа пережила не лучшие времена, из-за чего даже оказалась на грани распада:
Скорее, мне хотелось закрыть проект. Просто было очень тяжело найти финансирование на все наши идеи. Нам не хватало денег, чтобы делать хорошее видео, качественно записывать новые песни на хорошей студии. В конце концов, не хватало денег на то, чтобы обеспечивать свои жизненные потребности — а ведь у каждого была семья. Тогда у меня и возникали мысли закончить со всем этим и начать заниматься бизнесом, не связанным с музыкой.
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Также Тополя объяснил, с чем связано начала трудного периода и что помогло коллективу выстоять:
Это был переломный период — 2010−2011 год, после того, как мы прекратили сотрудничество с продюсерским центром. Было тяжело преимущественно из-за того, что мы не понимали, как двигаться дальше. Но таки выстояли. Во многом благодаря тому, что наш коллектив — не просто люди, любящие музыку, а настоящий друзья.
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