Новый секс-скандал: главу CBS обвинили в домогательствах

О неподобающем поведении главы телесети CBS Леса Мунвеса рассказали уже шесть женщин.

Генеральный директор американской телесети CBS Лес Мунвес угодил в секс-скандал - шесть женщин обвинили его в домогательствах.

Об этом идет речь в расследовании известного американского журналиста Ронана Фэрроу, опубликованном в журнале New Yorker.

В статье рассказывается о шести женщинах, пострадавших от сексуальных домогательств со стороны Мунвеса. Среди них - известная актриса и сценаристка Иллеана Дуглас, которая сообщила автору расследования о том, что Мунвес пытался ее насильно поцеловать:

Физический аспект этого был ужасным. Я не могла от него отделаться и все думала - ну, сколько это продлится?

Иллеана Дуглас обвинила Леса Мунвеса в домогательствах GettyImages.com

Все женщины, обвиняющие Мунвеса, говорят, что их карьера пострадала после того, как они отвергли мужчину.

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Телекорпорация CBS уже сообщила о начале собственного расследования обвинений в адрес Леса Мунвеса, который также, по сведениям Ронана Фэрроу, вел себя непристойным образом в отношении женщин-коллег. Некоторые из эпизодов с участием Леса Мунвеса, о которых говорится в публикации, относятся к периоду 20-летней давности.

Сам 68-летний Мунвес отметил, что он действительно в прошлом мог вызвать неловкость некоторых знакомых ему женщин:

Это были ошибки, и я глубоко сожалею о них. Но я всегда сознавал, что “нет“ означает “нет“ и я никогда не злоупотреблял своим положением, чтобы помешать чьей-то карьере.

Отметим, что Лес Мунвес давно считается одной из самых влиятельных фигур в Голливуде.

К слову, американскому кинопродюсеру, сооснователю компании Miramax Films и совладельцу кинокомпании Weinstein Company Харви Вайнштейну грозит пожизненный тюремный срок. Его обвинили в сексуальных домогательствах более 70 женщин.

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