Спич Артема Пивоварова стал главным месседжем второго дня «Черноморских игр - 2018»
«Чаще всего побеждает тот, кого не принимали всерьёз»: спич Артема Пивоваров стал главным месседжем второго дня «Черноморских игр - 2018».
Вчера впервые на сцене легендарного детского фестиваля «Черноморские игры» выступил Артем Пивоваров. Его появление на сцене стало самым обсуждаемым выступлением второго дня.
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С первой песни артист повысил градус драйва в разы, а между ними Пивоваров произнес речь, которая проникла в душу каждого.
Двухминутный мотивационный спич Артема объединил гостей в одну стихию «Черноморских»:
Я не знаю, как побеждать других, но я знаю, как побеждать себя!
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