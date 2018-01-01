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Спич Артема Пивоварова стал главным месседжем второго дня «Черноморских игр - 2018»

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«Чаще всего побеждает тот, кого не принимали всерьёз»: спич Артема Пивоваров стал главным месседжем второго дня «Черноморских игр - 2018».
Речь Артема Пивоварова на Черноморских играх-2018
Речь Артема Пивоварова на Черноморских играх-2018
Пресс-служба

Вчера впервые на сцене легендарного детского фестиваля «Черноморские игры» выступил Артем Пивоваров. Его появление на сцене стало самым обсуждаемым выступлением второго дня. 

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С первой песни артист повысил градус драйва в разы, а между ними Пивоваров произнес речь, которая проникла в душу каждого.

Двухминутный мотивационный спич Артема объединил гостей в одну стихию «Черноморских»:

Я не знаю, как побеждать других, но я знаю, как побеждать себя!

Напомним также, что Open Kids удивили горячим клипом. Подробнее по ссылке.

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Теги: Артем Пивоваров, Черноморские игры 2018, речь, новости
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Источник: ivona bigmir)net

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