Анастасия Приходько идет в политику
Исполнительница Анастасия Приходько организует новое общественно-политическое движение.
В ее команду будут входить добровольцы и волонтеры, заявила певица в эфире Еспресо.TV:
И мы заявим об этом движении. У нас очень большие амбиции.
В ответ на вопрос, будет ли выдвигать певица свою кандидатуру на следующих парламентских выборах, которые состоятся осенью 2019 года, Приходько ответила:
Это я так не говорю. В мыслях очень много чего есть. Но я не могу сказать “Да“, а потом этого не сделать. Пусть это будет еще в подвешенном состоянии.
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Также певица пообещала, что если попадет в Верховную Раду, то перестанет петь, “потому что нельзя сидеть на двух стульях“:
Как это можно совместить? Здесь ты выходишь, делаешь одни дела, здесь ты выходишь петь. Это не может так быть. Или я пою, или я в политике. Два варианта не подходят.
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