Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Мишель Уильямс тайно вышла замуж

Комментариев: 0
Голливудская актриса Мишель Уильямс вышла замуж за продюсера Фила Элверума.
Мишель Уильямс тайно вышла замуж
Мишель Уильямс тайно вышла замуж
instagram.com/michelleingridwilliams

37-летняя актриса Мишель Уильямс, которая была невестой Хита Леджера, сыграла тайную свадьбу.

Избранником артистки стал продюсер и музыкант Фил Элверум. Об этом передает Vanity Fair.

Читай также: Регина Тодоренко выходит замуж

На свадебной церемонии, которая прошла в горах Анирондак, присутствовали лишь близкие друзья и дети молодоженов.

Ранее Мишель состояла в отношениях с голливудским актером Хитом Леджером, который в возрасте 28 лет умер после передозировки медицинскими препаратами. От актера она родила дочь Матильду.

Напомним, звезда сериала “Мятежный путь“ Луисана Лопилато родила третьего ребенка. Подробности читайте здесь.

Поделись:
Теги: Мишель Уильямс, Фил Элверум, новости, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь