Мишель Уильямс тайно вышла замуж
Голливудская актриса Мишель Уильямс вышла замуж за продюсера Фила Элверума.
37-летняя актриса Мишель Уильямс, которая была невестой Хита Леджера, сыграла тайную свадьбу.
Избранником артистки стал продюсер и музыкант Фил Элверум. Об этом передает Vanity Fair.
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На свадебной церемонии, которая прошла в горах Анирондак, присутствовали лишь близкие друзья и дети молодоженов.
Ранее Мишель состояла в отношениях с голливудским актером Хитом Леджером, который в возрасте 28 лет умер после передозировки медицинскими препаратами. От актера она родила дочь Матильду.
Напомним, звезда сериала “Мятежный путь“ Луисана Лопилато родила третьего ребенка. Подробности читайте здесь.
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