Мишель Уильямс тайно вышла замуж

Голливудская актриса Мишель Уильямс вышла замуж за продюсера Фила Элверума.

37-летняя актриса Мишель Уильямс, которая была невестой Хита Леджера, сыграла тайную свадьбу.

Избранником артистки стал продюсер и музыкант Фил Элверум. Об этом передает Vanity Fair.

Читай также: Регина Тодоренко выходит замуж

На свадебной церемонии, которая прошла в горах Анирондак, присутствовали лишь близкие друзья и дети молодоженов.

Ранее Мишель состояла в отношениях с голливудским актером Хитом Леджером, который в возрасте 28 лет умер после передозировки медицинскими препаратами. От актера она родила дочь Матильду.

Напомним, звезда сериала “Мятежный путь“ Луисана Лопилато родила третьего ребенка. Подробности читайте здесь.