Open Kids удивили горячим клипом: смотреть видео

Популярная группа Open Kids презентовала видеоработу на песню под названием "Стикером".

В пятницу, 27 июля, популярная группа Open Kids презентовала свою новую работу под названием “Стикером“.

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В клипе режиссер и продюсер группы сделали акцент на подростковый возраст участниц, со всеми его характерными проявлениями – эмоции, амбиции, разнообразие и настроение. Работа отражает максимализм и эмоциональность подростка. Жить – на полную, любить – безрассудно, творить – полностью отдаваясь этому. Именно то, чего со временем лишаются многие взрослые.

Выход новой работы продюсер группы Юрий Петров прокомментировал так:

С недавнего времени я заметил, что девочки стали взрослее, это стало видно по их социальным сетям, образу жизни и конечно же уже их взрослому мышлению. Это не те дети, которые пели песни про “прогуляем школу“, весело катались на аттракционах и дурачились. Участницы группы повзрослели и, думаю, пришло время и более “взрослой“ работы. Это не “взрослый“ клип, но уже и не детский. У них сейчас интересный возраст, интересное время и именно это мы решили показать в клипе.

Режиссером клипа стал именитый клипмейкер Леонид Колосовский, обладатель звания “Клипмейкер года“ по версии престижных музыкальных премий, в арсенале которого такие успешные видео-работы как “Имя 505“ и “Любви Точка Нет“ для популярной группы “Время и Стекло“, а также работа с топовыми артистами Украины, такими как: MOZGI, Потап и Настя, Оля Полякова, DZIDZIO, Артем Пивоваров и др. Именно режиссер увидел участниц группы такими, какими они предстали для зрителей в клипе:

Я услышал трек и он мне очень понравился, действительно - очень. В голове сразу родилось несколько идей, которые хотелось срочно реализовать! Подумал тогда: «Это должно качать!». А при первом знакомстве с девушками, убедился, что каждая из них - личность, со своим характером и мировоззрением. Именно эти особенности каждой и хотелось показать - раскрыть их мнения, переживания, разочарования, показать грёзы и творческие всплески!

Съемки клипа проходили 2 дня. Команда полностью доверилась режиссеру и на площадке была создана атмосфера безудержной тусовки молодежи. Где каждый участник мог себя проявить, а главное – быть собой.

Работа создана на надрыве, на сексуальной энергетике, витающей в пространстве и с лозунгом: “Если жить – так на полную!“, символизируя наполненность человека во всех сферах его жизни.

Клип на песню “Стикером“ можно посмотреть здесь:

Напомним, украинская певица Злата Огневич в новом клипе показала “украинские Мальдивы“. Посмотреть его можно здесь.