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Скоро юбилей: Олег Винник рассказал, как относится к своему возрасту

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У Олега Винника скоро юбилей - 45 лет. Как артист относится к своему возрасту?
Олег Винник рассказал о своем возрасте
Олег Винник рассказал о своем возрасте
Secret Service Entertainment

31 июля Олег Винник отметит 45-летний юбилей. Как артист относится к этой дате, знаком ли с кризисом среднего возраста и что думает об уколах красоты, певец рассказал в эксклюзивном интервью «Теленеделя».

Винник заявил:

Я никогда не думал о том, что год от года старею. Наоборот – наслаждаюсь каждым днем. Скажу больше: меня никогда не посещали мысли о том, как было бы прекрасно вернуться на 10 или 20 лет назад. Неинтересно проживать по-другому то, что уже было. Принимаю как дар каждый год, потому что это новый опыт. Так что нет – не страдаю по этому поводу. У меня все классно!

Певец отмечает:

Если уколы красоты позволяют человеку комфортнее себя чувствовать, почему нет? Хотя здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и использование кремов – это, мне кажется, более приемлемый вариант. Ботокс и подтяжка лица все равно заметны. Смотрю на своих коллег по шоубизу – и сразу вижу, кто был у пластического хирурга, а кто к жизни относился умнее.

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Кроме того, в откровенной беседе с журналистами музыкант признался, каких радостей жизни лишает популярность и почему он не готов бросить сцену.

Артист говорит:

Самое главное – нет возможности видеться с родными. Шоу-бизнес очень затягивает, назад дороги нет. Понятно, что можно взять – и все бросить. Но когда понимаешь, какими будут последствия, сколько всего может рухнуть за тобой, не можешь себе позволить остановиться. Ведь есть большая команда, которая от меня зависит.

Напомним также, что Христина Соловий опубликовала загадочное фото. Подробнее по ссылке.

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Теги: Олег Винник, юбилей, 45 лет, возраст, личное
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Источник: ivona bigmir)net

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