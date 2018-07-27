Злата Огневич в новом клипе показала "украинские Мальдивы"

Украинская певица Злата Огневич презентовала клип на песню DOLONI: смотреть яркое видео.

Исполнительница Злата Огневич в своем новом видео решила сделать акцент на красоте украинского острова Джарылгач, о существовании которого многие даже не догадываются.

Восхитительное место в Херсонской области стало объектом для съемки нового клипа Златы Огневич на песню DOLONI, автором которой традиционно стал Михаил Некрасов и Mike Jr.J из США, а слова к песне написала сама Злата в соавторстве с Melada Moar.



Читай также: Злата Огневич удивила судей вокального проекта

Двое суток в начале июля длились съемки видео во главе с режиссером клипа Константином Гордиенко, с которым Злата Огневич уже работала по клипам “Танцювати“ и “Do мене“.



Летний саунд и заводные ритмы решили экранизировать там, где мало кто был из украинцев, а ведь это место по праву называют “украинскими Мадьдивами“. Злата Огневич характеризирует его так:

Наша страна имеет уникальную, неповторимую красоту! Есть множество мест, о которых мы с вами даже не догадываемся. Настоящим открытием для меня стал остров Джарылгач и поэтому мой новый клип про Украину, которую вы ещё не видели.



Также Злата Огневич рассказала, что на написание текста песни ее вдохновили поклонники на многочисленных концертах, которые она дает:

Песня DOLONI очень знаковая для меня! Не только потому, что мы делали ее с ребятами из другого континента, но и потому, что она появится в моем первом альбоме. Сейчас я работаю над ним, и чувствую огромное вдохновение, как никогда! Текст к этой песне пришёл ночью, после моего концерта, когда я вспоминала зрителей, их ладони и написала часть припева.

Посмотреть клип на песню DOLONI Златы Огневич можно здесь:

Напомним, украинская певица Наталка Карпа презентовала альбом “Сонцезалежна“.