Наталка Карпа презентувала новий альбом «Сонцезалежна»

Співачка написала:

Коли ти, справді, чогось хочеш, ти в уяві прокладаєш план, плекаєш мрію, налаштовуєш траєкторію реалізації - закочуєш рукава і рухаєшся в напрямку здійснення свого бажання!

Як правило, ця дистанція може бути різною, по часу!

В моєму випадку - це два роки!

Два роки я мріяла, що зможу випустити стилістично цілісний, наповнений сонцем, теплом та якістю альбом

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Одинадцять треків, чотири бонуси, гарні автори, професійні музиканти, якісні студії, велика команда, яка працювала над створенням нового альбому «СОНЦЕЗАЛЕЖНА»

Спочатку були сингли, яких об’єднував один меседж - позитив!!! Вони лунали на радіо, їх можна було бачити по ТБ, або погугливши - знаходити на просторах нету. І що для мене, було не характерно, ми притримувались однієї стилістики, напрямку (бо часами люблю з крайності в крайність - хто особисто знає, той зрозуміє).

А ще розуміла - в мене є соціальна складова - коли в країні складна ситуація - я, як артист, маю додавати віри, вселяти надію, і великими порціями роздавати позитив!!!

Насправді цей альбом це ціла книга історій - смішних, сумних, дотепних, життєвих, романтичних! Але однозначно щирих!!!

Зараз я дуже чекаю на відгуки - кому, що заходить? Яка улюблена? Чи варто експериментувати? Як кавер? Чи правильно що додали бонуси?

Словом, будь-яка рецензія від Вас, буде дуже корисна)!