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Христина Соловий опубликовала загадочное фото

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Украинская певица Христина Соловий намекнула на то, что влюблена.
Христина Соловий опубликовала загадочное фото
Христина Соловий опубликовала загадочное фото
instagram.com/soloviyka

Исполнительница Христина Соловий поделилась с поклонниками загадочным снимком, которым намекнула на то, что влюбилась или состоит в отношениях.

Так, в Instastories артистки появилась фотография с цветами и надписью "baby, we both now" ("Детка, мы оба знаем").

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Все дело в том, что подобный снимок – большая редкость на странице Соловий. Свою личную жизнь она предпочитает хранить за семью замками. Вопросы о романтических отношениях звезда тактично игнорирует и лишь говорит:

Все можно узнать в моих песнях.

Христина Соловий опубликовала загадочное фото
Христина Соловий опубликовала загадочное фото
instagram.com/soloviyka

Напомним, эпатажная певица Леди Гага устроила откровенную фотосессию в океане. Посмотреть пикантные снимки можно здесь.

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Теги: Христина Соловий, фото, новости, шоу-биз
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