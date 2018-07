Украинская певица Христина Соловий намекнула на то, что влюблена.

Исполнительница Христина Соловий поделилась с поклонниками загадочным снимком, которым намекнула на то, что влюбилась или состоит в отношениях.

Так, в Instastories артистки появилась фотография с цветами и надписью "baby, we both now" ("Детка, мы оба знаем").

Все дело в том, что подобный снимок – большая редкость на странице Соловий. Свою личную жизнь она предпочитает хранить за семью замками. Вопросы о романтических отношениях звезда тактично игнорирует и лишь говорит:

Все можно узнать в моих песнях.

Христина Соловий опубликовала загадочное фото instagram.com/soloviyka

