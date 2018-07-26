«Вишиванка»​: Олег Винник презентовал новый хит

В рамках праздничного шоу канала «Украина» певец презентовал новую песню.

Вчера, 25 июля, в столице состоялся грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» при участии топовых украинских артистов. Хедлайнером вечера стал певец года по версии премии «Золотая жар-птица» Олег Винник. Артист исполнил 6 песен, открыл шоу авторской композицией «Перлина Україна», затем порадовал зрителей исполнением гимна столицы «Як тебе не любити, Києве мій». Под финал концерта Винник снова вышел на сцену, удивив публику известной каждому украинцу песней «Ніч яка місячна», а также легендарным хитом Владимира Ивасюка «Я піду в далекі гори».

Винник отметил:

Данную композицию в разные года перепевали сотни артистов и музыкальных коллективов. Мое исполнение максимально приближено к оригиналу. Это дань уважения великому украинскому поэту и композитору Владимиру Ивасюку, который был феноменом своего времени, его песни до сегодняшнего дня звучат современно и актуально.

Олег Винник во время концерта Пресс-служба телеканала "Украина"

Читайте также: Светлане Тарабаровой - 28: как менялась певица

Артист завершил выступление исполнением мегапопулярного хита «Як жити без тебе». Казалось, в ботсаду им. Гришка не нашлось ни одного человека, который не знал и не подпевал слова этой песни.

К слову, второй выход музыканта был весьма оригинальным и запоминающимся. Певец появился на сцене из огромного бутафорского торта во время вокально-хореографической постановки вместе с коллективом Freedom jazz.

Но главным сюрпризом для зрителей стала премьера новой песни Олега Винника «Вишиванка». Яркая зажигательная композиция о любви к родной земле, украинских традициях и колорите – это абсолютно новая песня, работу над которой Олег закончил буквально за несколько дней до концерта.

Певец поделился:

Когда я сегодня впервые исполнял новую песню, сложилось такое впечатление, что десятки тысяч людей уже знали слова и мелодию, и буквально все подпевали. Чувствую, что эта песня за короткое время станет национальным хитом!

Читайте также: Джамала показала редкий снимок с племянницами

Официальная премьера песни «Вишиванка» в сети ожидается 24 августа. В этот же день телеканал «Украина» покажет телеверсию шоу «З Днем народження, Україно!» в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости страны.

Напомним, всеукраинский гастрольный тур Олега Винника с новой программой «Ты в курсе» набирает обороты. 28 июля состоится один из самых масштабных концертов артиста на одесском стадионе «Черноморец». Во второй половине августа певец выступит на стадионах Кропивницкого, Сум и Ровно.

Напомним также, что в Украине запустили первую радиобарахолку, на которой разыгрывают вещи звезд. Подробнее по ссылке.