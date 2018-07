Танці з зірками: какая американская звезда примет участие в шоу?

Сегодня телеканал «1+1» раскрыл одну из самых ярких интриг нового сезона легендарных обновленных «Танців з зірками».

Стало известно имя ранее анонсированной звезды американских Dancing with the stars, которая выйдет на паркет украинского проекта уже этой осенью. В качестве танцора нового сезона «Танців з зірками» выступит финалист американской версии проекта и номинант премии Emmy Дмитрий Чаплин.

Дмитрий известен своими жгучими танцами на проекте Dancing with the stars в США, где в девятом сезоне в паре с певицей Mya он стал финалистом и завоевал серебряный кубок. В восьмом сезоне проекта Дмитрий танцевал в паре известной playmate и звездой Playboy Холли Медисон, а в двенадцатом – с чешской моделью и телеведущей Петрой Немковой. Кроме того, Дмитрий Чаплин стал финалистом и хореографом популярного американского шоу So you think you can dance, а за постановку аргентинского танго был номинирован на престижную премию Emmy.

Дмитрий Чаплин поделился:

Я счастлив вернуться на паркет в качестве участника, тем более в стране, с которой меня многое связывает. Во мне течет украинская кровь, ведь мой дедушка родом из Киевской области, а бабушка – из Кировоградской. Бабушка стала единственным человеком в своем поселке, пережившим Холокост и Вторую мировую войну. В ее честь в поселке даже установлен памятник. Я мечтаю отправиться туда, чтобы посетить родные места моих предков.

С кем из звезд в паре будет танцевать Дмитрий Чаплин пока остается интригой. Об этом зрители телеканал «1+1» узнают в премьерном выпуске нового сезона «Танців з зірками» осенью.

Напомним, продолжается #танціззіркамиchallenge, эстафета участников нового сезона легендарных обновленных «Танців з зірками» на «1+1», в рамках которого звезды передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в проекте. Уже приняли вызов выйти на знаменитый паркет «Танців з зірками» грузинский красавец Иракли Макацария, телеведущая Маша Ефросинина, всемирно известный боксер Денис Беринчик, мастер спорта по спортивной аэробике и тренер Анита Луценко и тренер «Лиги смеха» Игорь Ласточкин, который передал вызов солистке группы «НЕАНГЕЛЫ» Славе Каминской. Согласится ли Слава испытать свои танцевальные способности на паркете, вся страна узнает в скором времени.

Кроме того, в новом сезоне увеличится количество прямых эфиров и звезд-участников по сравнению с прошлым годом. Уже этой осенью зрители смогут голосовать за 14 звездных участников и наслаждаться их зажигательными танцами на паркете.

По правилам проекта, профессиональные танцоры составляют пары украинским звездам, которые на глазах у телезрителей во время прямых эфиров должны продемонстрировать свои танцевальные способности. Исполнение танцевальных композиций оценивают телезрители и профессиональное жюри, в состав которого вошли любимцы публики: тренер «Голосу.Діти» MONATIK, прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар, а также хореограф Влад Яма. Ведущим сезона станет Юрий Горбунов, а вот имена остальных звездных участников и танцоров пока держатся в строгой тайне.

Новый сезон легендарного обновленного проекта «Танці з зірками» зрители телеканала «1+1» смогут увидеть уже этой осенью.

