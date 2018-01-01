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Названо имя новой ведущей "Орла и Решки"

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Новой ведущей тревел-шоу "Орел и Решка" стала бывшая солистка украинской группы Real O.
Алина Астровская - новая ведущая "Орла и Решки"
Алина Астровская - новая ведущая "Орла и Решки"
пресс-служба канала Интер

Уже в августе на телеканале “Интер“ стартует новый сезон популярного тревел-шоу “Орел и Решка“. Телезрителей ждут новые интересные маршруты, новые морские приключения и знакомство с новой ведущей.

Как сообщили в пресс-службе канала “Интер“, место Марии Гамаюн исследовать курорты вместе с Колей Сергой будет украинская певица и актриса, бывшая участница группы Real O Алина Астровская:

Я очень подхожу морскому сезону. Не зря же похудела на 8 кг! Я, как и все, обожаю море, и меня тянет к большой воде с детства. В школе зачитывалась такими книгами, как “Двадцать тысяч лье под водой“ Жюль Верна, “Бегущая по волнам“ Александра Грина, “Остров сокровищ“ Роберта Стивенсона. Это все оживает теперь перед глазами, и мне очень хочется, чтобы люди как можно больше путешествовали – стирали границы и могли объять этот мир. Осталось их вдохновить своим примером!

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28-летняя Алина Астровская хорошо известна украинским телезрителям как экс-солистка группы Real O. А еще девушка – близкая подруга ведущей Регины Тодоренко. Именно она в свое время вдохновила Регину пойти на кастинг тревел-шоу.

Увидеть, как Алина “бежит по волнам“ можно уже 19 августа на “Интере“ – в первом выпуске проекта “Орел и решка. Морской сезон – 2“.

Напомним, бывшая ведущая “Орла и Решки“ Регина Тодоренко выходит замуж. Кто стал избранником звезды, читайте здесь.

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Теги: Орел и Решка, Алина Астровская, Real O, Интер, новости, шоу-биз
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