В Украине запустили первую радиобарахолку, на которой разыгрывают вещи звезд

Уже три недели подряд «Наше Радио» предлагает всем подписчикам в Instagram поучаствовать в первой радио-барахолке страны и получить подарки от кумиров.

Радиостанция уже разыграла платье Нади Дорофеевой и костюм Позитива из клипа «Е,бой» группы Время и Стекло. Сейчас же в самом разгаре розыгрыш футболки от MONATIK, которую он привез прямиком из США.



Чтобы получить футболку, нужно совсем немного:

Подписаться на страничку «Нашего Радио» (@nasheradioua) и MONATIK (@monatik_official) в Instagram. Найти конкурсный пост, сделать его скрин и выставить себе в Stories. Написать в комментариях, почему именно вы должны выиграть футболку.

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Писать нужно все время, ведь точной даты выбора победителя нет. В один из дней ведущие выйдут в прямой эфир в Instagram и предупредят об остановке конкурса. Радиостанция обновит комментарии под постом и чей окажется последним, тот и получит подарок.

Поэтому игрокам нужно постоянно оставаться на связи, комментировать пост и ждать результатов.

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