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В Украине запустили первую радиобарахолку, на которой разыгрывают вещи звезд

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Уже три недели подряд «Наше Радио» предлагает всем подписчикам в Instagram поучаствовать в первой радио-барахолке страны и получить подарки от кумиров.
Первая Радиобарахолка
Первая Радиобарахолка
Пресс-служба

Радиостанция уже разыграла платье Нади Дорофеевой и костюм Позитива из клипа «Е,бой» группы Время и Стекло. Сейчас же в самом разгаре розыгрыш футболки от MONATIK, которую он привез прямиком из США.

Чтобы получить футболку, нужно совсем немного:

  1. Подписаться на страничку «Нашего Радио» (@nasheradioua) и MONATIK (@monatik_official) в Instagram.
  2. Найти конкурсный пост, сделать его скрин и выставить себе в Stories.
  3. Написать в комментариях, почему именно вы должны выиграть футболку.

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Писать нужно все время, ведь точной даты выбора победителя нет. В один из дней ведущие выйдут в прямой эфир в Instagram и предупредят об остановке конкурса. Радиостанция обновит комментарии под постом и чей окажется последним, тот и получит подарок.

Поэтому игрокам нужно постоянно оставаться на связи, комментировать пост и ждать результатов.

Напомним также, что Регина Тодоренко выходит замуж. Подробнее о новости узнайте по ссылке.

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Теги: наше радио, барахолка, радио, конкурс, соцсети, инстаграм, фото
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Источник: ivona bigmir)net, пресс-служба

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