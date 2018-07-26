Светлане Тарабаровой - 28: как менялась певица

Украинская певица Светлана Тарабарова отмечает день рождения: яркие фото артистки.

В четверг, 28 июля, украинская певица Светлана Табарова отмечает 28-й день рождения.

Несмотря на то, что выступать на сцене она начала с 13 лет, настоящая популярность к девушке пришла лишь в 2008 году.

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Тогда она стала участницей “Фабрики звезд“ под псевдонимом Алиса Тарабарова и стала одной из самых ярких и талантливых участников проекта.

В честь дня рождения артистки Ivona предлагает узнать, как с того времени менялась Светлана Тарабарова.

На “Фабрике звезд“ Тарабарова стала одной из любимиц Натальи Могилевской, именно она отдала девушке свой танцевальный сольный номер, когда Алиса после операции пропустила один концерт.

Заняв на проекте второе место, Тарабарова стала участницей новой женской группы Real O, в которой пробыла четыре года.

В 2012 году Тарабарова начала сольную карьеру, отказавшись от псевдонима Алиса в пользу настоящего имени.

В 2017 году Светлана решилась на изменения в имидже и покрасила волосы в ярко-оранжевый цвет, с которым ходит до сих пор.

В мае 2018 года Светлана официально объявила о том, что беременна первенцем. Отцом ребенка является муж певицы Алексей Бондарь. Пара ждет появления на свет мальчика, супруги уже даже придумали ему имя.

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