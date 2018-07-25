Украинки покорили международный конкурс красоты Mrs. Elite Beauty Queen 2018

В Латвии прошел конкурс Mrs. Elite Beauty Queen 2018, амбассадором и лицом которого стала украинская красавица, певица, телеведущая и художница Анна Гомонова.

Рекордсменка Украины по количеству побед на международных конкурсах красоты на этот раз выступила в роли International Ambassador и ведущей финального шоу конкурса.

Mrs. Elite Beauty Queen – конкурс начал свою историю с чистого листа, но при поддержке опытной команды международных экспертов в области красоты. К участию в нем были приглашены девушки в возрасте от 20 до 45 лет, являющиеся действующими обладательницами престижных национальных титулов в бьюти-индустрии, а также состоявшиеся в профессии и активно проявляющие себя в общественной жизни своей страны.

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Предварительный отбор прошли 25 претенденток из США, Швейцарии, Израиля, России, Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Голландии и Украины, которые и вступили в борьбу за главную корону Mrs. Elite Beauty Queen. Стоит отметить, что нашу страну представляло сразу несколько участниц и именно они получили самые высокие награды.

Пригласили организаторы к участию и Анну Гомонову, которая покорила дирекцию конкурса своим ярким выступлением на Mrs Top of the World в Индии в 2016 году. Красотке доверили почетную роль International Ambassador, а ее мама, дипломированный психолог и бьюти-эксперт, Людмила Гомонова стала членом жюри конкурса.

Людмила Гомонова отметила:

Вплоть до финала участницы и их команды не догадывались, кто есть кто. Это был очень мудрый ход, который позволил избежать какого-либо давления на членов жюри, в том числе не догадывающихся о точном составе судейской коллегии. Я работала за кулисами многих международных конкурсов красоты – в США, Европе, Китае и это не первый мой опыт в составе членов жюри, но организацию такого высокого уровня я видела впервые. Это была настоящая битва сильнейших, в которой не допускалась и малая толика фальши.

Mrs. Elite Beauty Queen проходил при поддержке правительства Латвии. Девушек пригласили на прием в мерию Риги.

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Участниц ждали 6 конкурсных дней: шоу талантов, фотосессии, экскурсии, светские рауты, а также гранд-финал, состоящий из выходов в купальниках, джинсах и майках, национальных костюмах и вечерних платьях. Отдельный конкурсный день был посвящен самопрезентации конкурсанток. Девушки представили документальные мини-фильмы о своей жизни, семье и работе.

Анна Гомонова рассказала:

Для меня это был необычный опыт. Не нужно было ни с кем конкурировать, но я вошла в оргкомитет конкурса и чувствовала колоссальную ответственность и за технические моменты, и за участниц. С девушками у нас были уроки дефиле, мы проводили благотворительные мероприятия и выступали на светских. К тому же я всегда старалась помогать конкурсанткам, основываясь на своем опыте, подсказывала, какие купальники и наряды лучше выбрать, на что стоит обратить внимание перед выходом. Ведь очень часто то, что выигрышно смотрится в жизни – теряется на сцене.

По итогам конкурса – все участницы получили короны, призы от спонсоров, колоссальный опыт и предложения принять участие в других бьюти-шоу. А латвийские организаторы Mrs. Elite Beauty Queen назвали Анну Гомонову своим талисманом и музой. Сотрудничество с украинской красавицей они планируют продолжить на постоянной основе.

Сама Анна Гомонова подчеркивает, что пока взяла перерыв в модельной карьере, чтобы сосредоточиться на развитии собственного брэнда спортивной одежды «Miss AG» и уделить больше времени подготовке новой художественной выставки картин.

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