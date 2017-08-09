В Казахстане нашли двойника Светланы Лободы: впечатляющие фото

В Астане живет девушка Алина, которая как две капли воды похожа на украинскую певицу Светлану Лободу.

В столице Казахстана Астане живет девушка Алина, которая необычайно похожа на украинскую певицу Светлану Лободу.

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У девушек не только одинаковые прическа и макияж, но и черты лица. Правда, сама Алина далека от шоу-бизнеса и занимается развитием собственных магазинов одежды, передает Daily.

Сравните с фотографиями Светланы Лободы:

После того, как все больше людей стали замечать сходство Алины с Лободой и просить о совместном фото, девушка даже решила снять свою версию клипа на песню SUPERSTAR:

За последнее время я поняла, как это — быть звездой. Каждый человек, которого я встречала, мне говорил о том, что я Лобода. Люди фотографировались со мной, упрашивали сфотографироваться в салоне красоты (ресторане, магазине, сестра упрашивала сходить с ней в клуб и сказать, что она с Лободой) и выложить, что как будто она там была. В общем, я стала на минуту суперзвездой.

Напомним, ранее Светлана Лобода заявила о переменах в своей карьере. Чего именно касается решение певицы, читайте здесь.