В Казахстане нашли двойника Светланы Лободы: впечатляющие фото
В столице Казахстана Астане живет девушка Алина, которая необычайно похожа на украинскую певицу Светлану Лободу.
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У девушек не только одинаковые прическа и макияж, но и черты лица. Правда, сама Алина далека от шоу-бизнеса и занимается развитием собственных магазинов одежды, передает Daily.
Мне вот знаете что интересно? Уровень ответственности. У каждого свой это понятно. Но ведь есть общепринятые правила ответственности, которые должны впитываться с молоком матери #ящитаю. Вот например, у меня сегодня была ситуация. Я утром договорилась с человеком, взрослым человеком - женщиной 45 лет. Договорились о встрече на 3 часа дня. Я уже распланировала под эту встречу свой день. Звоню в 15.00 - телефон не берет. Звоню в 15.15 - берет, отвечает что немного не здоровится и мы договариваемся о встрече в 18.00. Она даже не подумала что нужно предупредить. Так вот время 18.00, я звоню снова - она не берет телефон. В итоге я решила что с ней работать я точно не буду. Но у меня сразу возникло недоумение. Взрослые люди, без абсолютного понимания что такое ответственность - это для меня сложно к восприятию! Я очень уважаю людей, которые умеют говорить корректно и открыто в любых отношениях ( личных, рабочих, партнёрских - не важно) Если вы позвоните и объясните ситуацию, даже если вы просто передумали потому что у вас бабочки в голове - я пойму. Но безответственность у людей - извините. 🤷🏼♀️
Остановись на пару минут! Наверняка вы не раз слышали, что успешные люди окружают себя успешными людьми! Есть мнение что вы - это нечто среднее из 5 людей с которыми больше всего общаетесь. Если вас окружает 4 неудачника, то наверняка вы 5. Под силу ли Вам холоднокровно оценить ваше окружение? Возможно это будут школьные друзья, люди которых вы помните с раннего детства. Возможно это будут прекрасные люди у которых множество прекрасных качеств, но они неуспешны! Готовы ли вы себе в этом признаться? Сможете ли вы отказаться от своей зоны комфорта, оставить балласт и пойти дальше? Можете ли вы быстро и решительно ответить на этот вопрос - Да? А что если этот самый неудачник вы ? И сейчас ваш друг в раздумье отказаться от контактов с вами... Как говориться, скорость эскадры определяется скоростью самого медленного корабля!
Сравните с фотографиями Светланы Лободы:
После того, как все больше людей стали замечать сходство Алины с Лободой и просить о совместном фото, девушка даже решила снять свою версию клипа на песню SUPERSTAR:
За последнее время я поняла, как это — быть звездой. Каждый человек, которого я встречала, мне говорил о том, что я Лобода. Люди фотографировались со мной, упрашивали сфотографироваться в салоне красоты (ресторане, магазине, сестра упрашивала сходить с ней в клуб и сказать, что она с Лободой) и выложить, что как будто она там была. В общем, я стала на минуту суперзвездой.
За последнее время я поняла как это быть звездой 🤦🏼♀️ Каждый человек которого я встречала - мне говорил о том что я Лобода. Люди фотографировались со мной, упрашивали сфотографироваться в салоне красоты ( ресторане, магазине, сестра упрашивала сходить с ней в клуб и сказать что она с Лободой🤦🏼♀️) и выложить что как будто она там была🤦🏼♀️ Вообщем я стала на минуту суперзвездой💫🌟 Спасибо деткам @detskaya_studia_astana Ловите #суперстар #superstar #суперзвезда #суперзвезда⭐️ #суперзвезда🤩 #лободасуперзвезда #лобода #superstar #аЯСуперЗвезда #аясуперзвезда @lobodaofficial.
Напомним, ранее Светлана Лобода заявила о переменах в своей карьере. Чего именно касается решение певицы, читайте здесь.
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