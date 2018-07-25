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Деми Ловато госпитализировали из-за передозировки

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Американская певица Деми Ловато находится в больнице в Лос-Анджелесе.
Деми Ловато госпитализировали из-за передозировки
Деми Ловато госпитализировали из-за передозировки
instagram.com/ddlovato

25-летняя исполнительница Деми Ловато была госпитализирована в Лос-Анджелесе после передозировки наркотиками. 

Как передает американский таблоид TMZ, певицу отвезли в больницу, перед этим дав ей препарат налоксон, антагонист опиоидных рецепторов, который применяется при передозировке опиатами, в первую очередь героином.

Представитель певицы сообщили, что информация СМИ “не совсем верна“. Однако, какая именно часть информации является недостоверной, не уточнили.

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Сейчас Деми Ловат “в сознании и находится рядом с семьей“. Подтверждать или опровергать сообщения о госпитализации агент артистки не стал, ограничившись фразой о том, что для Ловато “самое важное сейчас - выздороветь“.

Проблемы с наркотиками у 25-летней Ловато начались еще в юности. Весной она отметила шесть лет “трезвости“. В своем недавнем видео она призналась, что плотно подсела еще в 17 лет.

В июне 2018 года вышла песня Sober, в которой певица намекнула на то, что снова употребляет психоактивные вещества. В песне присутствует строчка “Мама, мне так жаль, но я больше не трезва“.

Свои проблемы певица часто связывает со своим отцом, который был зависим от наркотиков и алкоголя.

Напомним, украинский певец Ярослав Глобин попал в реанимацию после падения с 4 этажа.

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Теги: Деми Ловато, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  25.07.2018, 11:16
Оценка:  0
pусский
Гы-гы-гы-гы!!! Незаметно подкрадусь и тайно выeбy её в сраку!
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