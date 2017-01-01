Денис Реконвальд выступил на легендарном фестивале “Славянский Базар” в Витебске

Одним из самых ярких событий лета стал XXVII Международный фестиваль искусств «Славянский Базар в Витебске», прошедший с 12 по 16 июля в Беларуси.

Концерт «Ритмы лета» объединил на главной сцене фестиваля самых медийных и обсуждаемых исполнителей года из нескольких стран.

Денис Реконвальд поделился впечатлениями от участия:

Я благодарен Витебску, благодарен «Славянскому Базару»! Всё прошло на высшем уровне. Большая честь и удовольствие побывать на этой легендарной сцене. Во время выступления я почувствовал абсолютный драйв, невероятную энергию зала! В Витебске по-настоящему умеют любить артистов!

Денис Реконвальд на Славянском Базаре пресс-служба

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Особое внимание в Витебске Денису уделил его фан-клуб. Поклонницы многочисленным составом сопровождали певца не только в рамках выступления и репетиции, но и встречали во время заселения в гостиницу. Артиста окружили плотным кольцом, так что он не сразу смог попасть в собственный номер!

Безусловно, мне приятно такое внимание, приятно, что узнают, фотографируются! Когда встречают овациями, а затем прощаются так, как будто мы знакомы миллион лет, это невероятно поднимает настроение и наполняет!

Денис исполнил на «Славянском базаре» свою самую популярную композицию «Гроза».

Кстати, Денису в Беларуси также пришлось почувствовать себя в определенном смысле поклонником. В одной фестивальной гостинице вместе с ним проживала популярная аргентинская актриса Наталья Орейро, которая посетила фестиваль по специальному приглашению в качестве члена жюри! Поэтому артисты часто пересекались в коридорах отеля и в баре.

В компании с Реконвальдом в знаменитом летнем амфитеатре, который вместил в себя шесть тысяч зрителей, вне конкурса выступили Макс Барских, Ольга Полякова, Алексеев, Александр Панайотов, Тина Кароль, Олег Винник, Артем Пивоваров, Tayanna и другие.

В этом году «Славянский Базар» в 27-ой раз доказал свой статус самого зрелищного и масштабного летнего мероприятия качественной популярной музыкой, размахом организации и атмосферой неповторимого праздника.

Денис Реконвальд на Славянском Базаре пресс-служба

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По возвращению из Витебска Денис Реконвальд выступил ещё на одной сцене, на этот раз – столичной, в Киеве. Артист открыл своим выступлением масштабное NRJ Live Party в Sky Family Park. Зажигательное live-мероприятие из серии знаменитых жарких вечеринок, организованных самой энергичной радиостанцией Радио NRJ, объединило на одной сцене таких исполнителей как Денис Реконвальд, MOZGI, NK, а также DJ Nana.

На NRJ Live Party неожиданно атмосферно в программе Дениса прозвучала всё та же популярная композиция «Гроза», потому что в этот раз исполнялась она… под реальную грозу и проливной дождь, сопровождающий выступление артиста! Тем не менее, погодные условия не помешали проведению мероприятия, скорее, наоборот: гости Live Party попросили исполнить «Грозу» ещё раз, на бис. Таким образом, композиция, видео к которой набрало в YouTube за короткое время более полумиллиона просмотров, подтвердила свой статус хита.

Денис Реконвальд на Славянском Базаре пресс-служба

Денис поделился впечатлениями от выступления:

Это был очень крутой концерт! Исполнять песню «Гроза» во время грозы – это просто нереальные эмоции! Я благодарен всем и каждому, кто был с нами в этот вечер, пел и танцевал, несмотря ни на что.

Настроение вечера задавали ведущие популярного утреннего Let’s Go! Show Саша, Маша и Френк. Неразлучная троица диджеев, ставшая персональным будильником для многих украинцев, предстала перед гостями NRJ Live Party в преддверии перезагрузки собственного шоу и создала особое настроение мероприятия.

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