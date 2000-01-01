Фотоотчет: как прошла танцевальная программа «Гвоздь» в память о Николае Бойченко

В столичном клубе Caribbean Club с аншлагом прошел вечер памяти хореографа, режиссера Николая Бойченко. В этот вечер друзья, коллеги, поклонники творчества Николая бурными овациями и со слезами на глазах встретили новую программу от балета D’Arts Dance Project, которую артисты посвятили своему идейному вдохновителю и основателю.

Команда D’Arts Dance Project была на высоте и продумала все до малейших деталей в программе «Гвоздь» (с таким названием осенью должна была бы состояться премьера авторского спектакля Николая Бойченко - прим. ред.).

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Вечер памяти начался с появления на сцене символического манекена, одетого в концертный пиджак Коли Бойченко. На экране публика увидела видеоряд с кадрами из разных работ Николая, которые сопровождались его же комментариями.

Артист балета Маликова Дарья поделилась:

Этот манекен символично отражает его отпечаток, вклад не только в танцевальном наследии Коли. Я решила, что именно последняя работа - расшитый Колей в ручную пиджак и украшение (часть нового женского костюма) - должны облачить нашего Гвоздя программы - манекена Коли. Он очень любил все красивое... и у нас есть много реквизита, который придуман им, дабы создавать полную картинку задуманного, погружать зрителя в определённое время и события. Поэтому, когда стало ясно, что Наш «Гвоздь» программы нуждается в особом месте на сцене, символичным стало обрамить его любимым артистическим трюмо, которое "обнимало" светом Колю (манекен).

В этот вечер D’Arts Dance Project танцевали свои самые знаковые номера, которые безумно полюбились зрителям – «Гости», «Фрида», «Декаданс» и др., а также премьеры - «Молоточки», «Human».

Участники команды рассказали:

​Костюмы, в которых зрители нас видели - это кропотливый труд Коли. Большинство из них - особенно детали, головные уборы, украшения - он создавал сам. Он обожал создавать женские образы и помогал ему в этом манекен, которого видели зрители на сцене весь вечер.

Широкая аудитория узнала еще об одном таланте Николая, он писал песни – стихи и музыку, которые в концерте исполнила певица Марго. На сцену также вышла певица и участница «Женского квартала» - Laliko, с которой работал Николай, исполнив яркие композиции в сопровождении балета D’Arts.

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Финальный номер тронул всех зрителей и уже никто не сдерживал эмоций. Балет презентовал новую постановку, каждый из танцоров сделал соло-обращение к фигуре-манекену Коли, которая весь вечер занимала почетное место прямо на сцене. Зал аплодировал стоя, зрители кричали «Браво».

D’Arts Dance Project – был одним из смыслов жизни для Коли и он так хотел воплощать свои идеи. Коля создал множество номеров, которые должны жить. Много идей, которые танцоры репетировали и еще не успели представить зрителям.

Танцоры сказали:

Дорогой Зритель, почитатель, фанат и просто неравнодушный человек ко всему красивому. Мы благодарны Всем, кто разделил вечер памяти нашего основателя, гениального человека - Николая Бойченко, он всегда будет в наших сердцах, а в творчестве он - бессмертен.

Коля обожал Великую Фаину Георгиевну Раневскую, любил ее цитировать... хочется сказать ее цитатой «Я не признаю слова «играть». Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене нужно жить, а не играть.»

Господа, Мы D’Arts Dance Project, продолжаем жить! И будем разделять эту жизнь с Вами - нашим зрителем. Спасибо, Ваш D'Arts Dance project!

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Каждый из гостей смог оставить частичку себя в инсталляции D’Arts Dance Project – забив свой гвоздь в логотип балета, на большом фактурном дереве, образовав из гвоздей надпись D’Arts. Это был ценный, более 2000 лет возрастом, кусок мореного дуба, пролежавшего в воде сотни лет, приобретя благодаря этому неповторимую, пленительную структуру. Эта инсталляция вызывала чувство истории, бесконечности и отпечатка, который возможно оставить на века.

Команда D’Arts Dance Project в который раз показала, что творчество и символизм живет во всем.

Напомним также, что ранее мы публиковали материал о подробностях со съемок заставки для нового сезона "Киев днем и ночью".