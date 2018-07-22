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"Мать никто не заменит": Лобода заявила о переменах в карьере

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Украинская певица Светлана Лобода приняла важное решение, связанное с материнством.
Светлана Лобода заявила о переменах в карьере
Светлана Лобода заявила о переменах в карьере
instagram.com/lobodaofficial

Исполнительница Светлана Лобода, которая в конце мая родила вторую дочь, решила сбавить обороты и работать менее усиленно.

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Артистка до седьмого месяца беременности активно гастролировала и писала новые песни. Через несколько недель после родов певица продолжила выступать и, кажется, совершенно себя не щадит, загружая работой по максимуму.

Однако на днях Светлана сделала неожиданное заявление, связанное с карьерой и материнством:

Недавно я для себя решила, что работать буду много, но не на износ. Потому что жизнь - это не механизм в котором можно менять винтики... И мать моим детям никто не заменит.

К слову, артистка до сих пор не призналась, кто является отцом ее второй дочери. Поклонники уверенны, что у Лободы роман с вокалистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Сама Светлана говорит о своем избраннике так:

Я могу сказать, что он потрясающий мужчина и просто невероятный человек. А о том, какой он артист, знает весь мир. И мне кажется, что то, что мою дочь зовут Тильда, это уже большой карт-бланш ей в жизни.

Напомним, ранее украинская певица Даша Астафьева повторила образ из культового фильма 90-х.

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Теги: Светлана Лобода, новости, шоу-биз
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
pусский  (аноним)  24.07.2018, 17:23
Оценка:  0
pусский
Лободу в пизду!
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