Фестиваль Файне Місто-2018 собрал более 15 тысяч людей

19-22 июля 2018-го года на Тернопольском Ипподроме состоялся шестой фестиваль «Файне Місто».

В этом году фестиваль посетили более 15 000 человек. Хедлайнерами оупен-эйра стали популярная финская группа Rasmus, звезды мировой метал-сцены немецкая рок-группа Oomph! и одна из самых известных рок-див, финская певица Тарья Турунен (Tarja Turunen).

Всего на протяжении фестиваля на семи сценах выступили восемьдесят восемь артистов со всего мира, представляющие практически все современные направления музыки, среди которых Pianoбой, Воплі Відоплясова, Beissoul & Einius, Kozak System, ONUKA, Morphine Suffering, Adept, Vivienne Mort, Тартак, Amaranthe, To the Rats and Wolves, Dope и другие. На Amphitheatre Stage выступили около двадцати литераторов, поэтов и лекторов, в частности Любко Дереш, Юрий Издрык, Андрей Любка, Артем Полежака и другие.

В этом году «Файне Місто» презентовало абсолютно новую концепцию фестиваля. Это в прямом смысле Город Свободных Людей с собственной архитектурой, законами, органами местного управления и праздниками.

В 2018-м «Файне Місто» было разделено на микрорайоны: Main Stage в Старом Городе, Dark Stage в промзоне, Light Stage в Чайна Тауне. Кроме сцен ключевыми локациями были: Файний Біч (UFO Stage, бассейны, пляж, лаундж-зона, спорт зона, аттракционы), Централ Парк (амфитеатр, библиотека, лаундж-зона), Площадь Рынок (хендмейд-ярмарка и уличная еда), Беверли -Хилз (платный палаточный городок), Сайлент-Хилл (бесплатный палаточный городок). Регги Сцена стала главным фестивальным Храмом, где каждый житель сможет окунуться в мир любви, мира и добра.

Фестиваль “Файне Місто” впервые состоялся в 2013 году. За пять лет существования на нем выступили такие известные группы как Guano Apes, Бумбокс, Брати Гадюкіни, Zdob si Zdub, ТНМК, Brutto, Друга Ріка, O.Torvald, The Hardkiss, Антитіла, Lordi и многие другие. Количество посетителей оупен-эйра выросло с 1500 человек за два дня в год основания до 20 000 уникальных посетителей за четыре дня в 2017 году.

Это единственный украинский фестиваль, который входит в ассоциацию европейских фестивалей и занимает передовые места в списке лучших летних опен-эйров страны, и который с нетерпением ожидают целый год тысячи фестивальщиков.

