Появились подробности смерти основательницы Femen Оксаны Шачко

Последний раз художницу и активисту Оксану Шачко видели живой в пятницу, 20 июля.

Одна из основательниц женского движения Femen, художница Оксана Шачко, которую нашли мертвой в Париже, повесилась.

Об этом рассказала еще соосновательница Femen Анна Гуцол, передает "Украинская правда":

Предварительно самоубийство, но ждем официальный ответ полиции. Оксана повесилась. Ее друзья утверждают, что видели ее в пятницу последний раз. А вчера решили выбить дверь и нашли ее.

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Она добавила, что с украинским посольством уже связались. Решается вопрос о похоронах Шачко.

Напомним, в 2008 году вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко Оксана Шачко основала женское движение Femen, которое очень быстро получило известность благодаря своим эпатажным акциям, в ходе которых девушки обнажались по пояс и выкрикивали различные лозунги.

Ранее украинский певец Ярослав Глобин попал в реанимацию после падения с 4 этажа.