"Киев днем и ночью": подробности о съемках заставки 5 сезона сериалити

Названа дата премьеры пятого сезона сериалити "Киев днем и ночью" на Новом канале.

Знойный июньский день. На пустой дороге стоит красный джип. За рулем – красавчик Паша из сериалити “Киев днем и ночью“. Вокруг – толпа людей с камерами, осветительными приборами, фотоаппаратами и рациями. Совсем рядом шумит Киевское море.

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По задумке, автомобиль, в котором едут “новенькие“ герои сериалити и Паша, глохнет посреди трассы. Все просто – закончился бензин. Заправок поблизости нет, мимо никто не проезжает...

Таков сюжет заставки нового, пятого, сезона сериалити. О ролике его режиссер Маша Матвеева говорит так:

Ребята пытаются как-то сдвинуться с места! Но в итоге решение ищет только ответственный Паша, а новенькие участники развлекаются. В поисках бензина Паша лезет в багажник и находит там море ненужных вещей. А потом достает ролики и дымовую шашку. Выход найден! В финале мы видим, как все ребята красиво уезжают от проблем на роликах и самокатах. Едут они навстречу новому сезону и Новому каналу, конечно же.

Макс “Физрук“ Сосновский вздыхает:

Мы с ребятами ехали движевать навстречу отпуску и all inclusive, и у нас закончился бензин! Вот стоим теперь, ждем. До реального моря не доехали, так хоть на Киевское посмотрим. Вообще, шучу, конечно. Мы здесь, чтобы снять заставку нового сезона “Киев днем и ночью“. И все проходит очень круто! Специально для съемок промовидео я научился кататься на роликах! Все детство играл только в “тамагочи“ и тетрис. Спасибо Новому каналу за волшебный пендель. Потому что ролики – на 100% моя тема! И классная тренировка – все мышцы работают. Так что теперь вместо зала буду ходить на роллердром.

Кроме Паши и Физрука, известного по проекту “Топ-модель по-украински“, в ролике снялись три новые героини сериалити. Это роковая брюнетка Алина, блондинка Ярослава и самая миниатюрная – Настя.

За время съемки мимо красного джипа “Киев днем и ночью“ не проехал ни один автомобиль. Знаете, почему? Потому что Новый канал получил разрешение на перекрытие километра трассы около Киевского моря. В начале и в конце отрезка даже дежурили полицейские – они объясняли водителям, как объехать закрытый участок.

Подготовка к съемке длилась несколько недель. Нужно было найти идеальный красный джип, получить необходимые разрешения. А еще – разрисовать граффити километр бетонного отбойника. Все ради красивого кадра.

Художник-постановщик Андрей Яковенко рассказывает:

Этот парапет в течение 10 часов расписывали 10 человек. Краски ушло немерено – 40 баллонов разных цветов, 30 литров белил и куча красителей. Сначала закрашивали отбойник цветом, а потом прорисовывали сюжеты. Так на бетоне появились рисунки на морскую и космическую темы. А еще – огромная надпись “Киев днем и ночью“ на английском.

Отметим, что премьера нового сезона сериалити “Киев днем и ночью“ состоится 28 августа на Новом канале.

Напомним, на днях в Киеве состоялась премьера комедии “Это чертово сердце“.