Украинский певец попал в реанимацию после падения с 4 этажа

Одесский артист Ярослав Глобин получил тяжелые травмы в результате падения с четвертого этажа.

Ярослав Глобин попал в реанимацию после падения с 4 этажа кадр из видео

Молодой одесский исполнитель Ярослав Глобин получил травмы в результате падения с четвертого этажа.

На данный момент парень в тяжелом состоянии находится в больнице, передает “Думская“.

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Как сообщили близкие Ярослава, 22 июля он упал с балкона четвертого этажа. Молодой человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также у него переломы ног, ребер и таза.

Что произошло с Глобиным, родные пока не знают. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Напомним, одна из основательниц женского движения Femen, художница Оксана Шачко покончила с собой в Париже.