Украинский певец попал в реанимацию после падения с 4 этажа
Одесский артист Ярослав Глобин получил тяжелые травмы в результате падения с четвертого этажа.
Молодой одесский исполнитель Ярослав Глобин получил травмы в результате падения с четвертого этажа.
На данный момент парень в тяжелом состоянии находится в больнице, передает “Думская“.
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Как сообщили близкие Ярослава, 22 июля он упал с балкона четвертого этажа. Молодой человек подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Также у него переломы ног, ребер и таза.
Что произошло с Глобиным, родные пока не знают. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Напомним, одна из основательниц женского движения Femen, художница Оксана Шачко покончила с собой в Париже.
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