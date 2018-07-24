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Дядя Жора запускает новое шоу

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3 августа в киевском ТРЦ «Гулливер» состоится премьера нового народно-юмористического шоу от продюсерского центра «Дядя ЖораCompany» «БОЛЬШОЙ АНЕКДОТ БАТЛ».
Дядя Жора запускает новое шоу
Дядя Жора запускает новое шоу
instagram.com/dyadya_jora

Автор и ведущий проекта – известный юморист, шоумен, продюсер, артист Вадим Мичковский, которого все знают под творческим псевдонимом Дядя Жора.

Юморист говорит:

Мне давно хотелось запустить что-то неординарное и одновременно легкое, доступное всем. А какой жанр у нас в стране доступен всем без исключения? Конечно же, анекдоты! Ни одно застолье, ни одна встреча не обходится без них. Да и кто из нас не попадал в жизни в анекдотические ситуации!

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Принять участие в шоу могут все жители Украины в возрасте от 16 до 116 лет. Достаточно просто записать видео, зарегистрировать его на сайте, доказать неподкупному жюри, что ты действительно классный рассказчик, и не только по версии твоей мамы и друзей.

Аифша нового шоу Дяди Жоры
Аифша нового шоу Дяди Жоры
пресс-служба

Помимо звания Чемпиона страны по анекдотам, победитель получит главный приз – поездку в Европу на двоих от компании «Star Tour».

Видеообращение от дяди Жоры можно посмотреть здесь: 

Напомним также, что участника группы “Перкалаба“ посадили в тюрьму на 180 лет. Подробнее по ссылке.

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Теги: Дядя Жора, новое шоу, новости, афиша, фото, видео
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Источник: ivona bigmir)net

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Комментариев (1)
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tetyana799    24.07.2018, 14:48
Оценка:  0
tetyana799
важная новость ха ха
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