В Киве состоялась премьера комедии «Это чертово сердце»

В кинотеатре «Украина» состоялась гала-премьера обаятельной ленты «Это чертово сердце», от создателей «Свидание вслепую» и «Достучаться до небес». Зрители смогут увидеть драматическую комедию уже с 26 го июля.

Первыми фильм увидели: актриса Екатерина Кистень, главные герои сериала «Школа» Анна Тринчер и Богдан Осадчук, ведущий Вячеслав Соломка, победитель шоу «Топ-модель по-украински» Самвел Туманян, певица СУВОРОВА , победитель шоу «Маленькие гиганты» и юный актер Евгений Лебедин, ведущая Даша Коломиец,звезда сериала «Реальная Мистика» Людмила Ардельян , актриса Евгения Мякенькая, группа ФИОЛЕТ, ведущий Андрей Черновол,герой сериалити «Киев днем и ночью» Максим Сосновский, актриса Лилия Яценко,певец Филипп Левшин и другие.

О фильме:

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Великовозрастный разгильдяй Ленни Райнхард (Элиас ЭмБарек) нигде не работает и не учится. Вместо этого он тусуется в ночных клубах, прожигая деньги своего отца-кардиолога. Когда очередная проделка Ленни выводит доктора Райнхарда из себя, тот блокирует кредитки сына и приказывает парню заняться делом. Отныне Ленни должен быть компаньоном 15-летнего Девида (Филип Ной Шварц). Мальчик с рождения страдает от дефекта сердца, и каждый прожитый день для него – чудо. Прекрасно зная, что может не дотянуть до совершеннолетия, Девид составляет список всего «взрослого», что хотел бы пережить, и просит Ленни помочь с осуществлением его грез – сесть за руль спортивной машины, увидеть обнаженную женщину, влюбиться, записать песню на студии… И выпить хотя бы безалкогольного пива.

Смотрите во всех кинотеатрах страны уже с 26 го июля!

Посмотреть трейлер можно здесь:

Напомним также, что Станислав Боклан рассказал о новом сериале "Крепостная" и своей роли в нем. Подробнее по ссылке.