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Женский портал
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Основательница движения Femen покончила с собой

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Одна из основательниц женского движения Femen, художница Оксана Шачко скончалась в Париже.
Оксана Шачко покончила с собой
Оксана Шачко покончила с собой
instagram.com/oksanashachko

В Париже покончила с собой одна из основательниц женского движения Femen, художница Оксана Шачко.

Об этом сообщает Telegram-канал Paris Burns, который ведет знакомая активистки:

Оксана Шачко (одна из основательниц FEMEN) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: “вы все фейк“.

Сообщается, что за последние два года женщина дважды неудачно пыталась совершить самоубийство, но третью попытку все же довела до конца. Каким образом она покончила с собой, не сообщается.

Факт самоубийства активистки подтвердила еще одна соосновательница Femen Анна Гуцол.

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В 2008 году вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко Оксана Шачко основала женское движение Femen, которое очень быстро получило известность благодаря своим эпатажным акциям, в ходе которых девушки обнажались по пояс и выкрикивали различные лозунги.

 

Активистки выступают преимущественно против социальной несправедливости и гендерной дискриминации, а также регулярно критикуют церковь и отдельных политических деятелей. С 2012 года движение официально зарегистрировалось во Франции, после чего создало филиал в Германии. В то же время летом 2013 года Femen свернуло свою деятельность на Украине в связи с обысками в своем штабе и участившимися нападениями на активисток.

Напомним, на днях в США напали на рэпера Даниеля Эрнандеса, известного под псевдо Tekashi69 и 6ix9ine.

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Теги: Оксана Шачко, Femen, новости
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
Глод    24.07.2018, 11:31
Оценка:  0
Глод
Femen жил! Femen жив! Femen будет жить! )))
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