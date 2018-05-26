Основательница движения Femen покончила с собой
В Париже покончила с собой одна из основательниц женского движения Femen, художница Оксана Шачко.
Об этом сообщает Telegram-канал Paris Burns, который ведет знакомая активистки:
Оксана Шачко (одна из основательниц FEMEN) покончила с собой сегодня, 23 июля, в своей парижской квартире. Только что французская полиция вывезла ее тело на экспертизу. Оксана оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она последнее время плотно общалась: “вы все фейк“.
Сообщается, что за последние два года женщина дважды неудачно пыталась совершить самоубийство, но третью попытку все же довела до конца. Каким образом она покончила с собой, не сообщается.
Факт самоубийства активистки подтвердила еще одна соосновательница Femen Анна Гуцол.
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В 2008 году вместе с Анной Гуцол и Александрой Шевченко Оксана Шачко основала женское движение Femen, которое очень быстро получило известность благодаря своим эпатажным акциям, в ходе которых девушки обнажались по пояс и выкрикивали различные лозунги.
Активистки выступают преимущественно против социальной несправедливости и гендерной дискриминации, а также регулярно критикуют церковь и отдельных политических деятелей. С 2012 года движение официально зарегистрировалось во Франции, после чего создало филиал в Германии. В то же время летом 2013 года Femen свернуло свою деятельность на Украине в связи с обысками в своем штабе и участившимися нападениями на активисток.
Напомним, на днях в США напали на рэпера Даниеля Эрнандеса, известного под псевдо Tekashi69 и 6ix9ine.
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