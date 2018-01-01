Тейлор Свифт оконфузилась во время выступления: видео
Исполнительница Тейлор Свифт упала на сцене прямо во время своего выступления.
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Курьез произошел, когда певица выступала со своим шоу на стадионе MetLife в Нью-Джерси. В конце песни Call It What You Want артистка поскользнулась, потеряла равновесие и упала.
Видео инцидента было опубликовано в социальной сети Twitter:
📹 | Taylor laughing off a small fall during CIWYW tonight #repTourMetlife (via @Ashzash) pic.twitter.com/XsniqpBDMI— Taylor Swift News (@TSwiftNZBU) 23 июля 2018 г.
Несмотря на неожиданный конфуз, Тейлор продемонстрировала настоящий профессионализм - уже через секунду она с улыбкой стояла на ногах и даже продолжила танцевать.
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