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Тейлор Свифт оконфузилась во время выступления: видео

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Американская кантри-поп певица Тейлор Свифт угодила в курьезную ситуация во время своего концерта в США.
Тейлор Свифт оконфузилась во время выступления
Тейлор Свифт оконфузилась во время выступления
instagram.com/taylorswift

Исполнительница Тейлор Свифт упала на сцене прямо во время своего выступления.

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Курьез произошел, когда певица выступала со своим шоу на стадионе MetLife в Нью-Джерси. В конце песни Call It What You Want артистка поскользнулась, потеряла равновесие и упала. 

Видео инцидента было опубликовано в социальной сети Twitter:

Несмотря на неожиданный конфуз, Тейлор продемонстрировала настоящий профессионализм - уже через секунду она с улыбкой стояла на ногах и даже продолжила танцевать.

Напомним, ранее украинская певица Настя Каменских сняла соблазнительное видео в белье.

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Теги: Тейлор Свифт, видео, новости, шоу-биз
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