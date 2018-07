Тейлор Свифт оконфузилась во время выступления: видео

Американская кантри-поп певица Тейлор Свифт угодила в курьезную ситуация во время своего концерта в США.

Исполнительница Тейлор Свифт упала на сцене прямо во время своего выступления.

Курьез произошел, когда певица выступала со своим шоу на стадионе MetLife в Нью-Джерси. В конце песни Call It What You Want артистка поскользнулась, потеряла равновесие и упала.

Видео инцидента было опубликовано в социальной сети Twitter:

Несмотря на неожиданный конфуз, Тейлор продемонстрировала настоящий профессионализм - уже через секунду она с улыбкой стояла на ногах и даже продолжила танцевать.

