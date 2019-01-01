Станислав Боклан завел любовницу в новом сериале

Народный артист Украины Станислав Боклан рассказал о любви на площадке сериала «Крепостная».

Телеканал СТБ и киностудия Film.ua продолжают сьемки масштабного костюмированного сериала «Крепостная». Одну из главных ролей, помещика Петра Червинского, сыграл народный артист Украины Станислав Боклан. По сюжету именно его семье принадлежит главная героиня крепостная Катерина.

Станислав Боклан рассказывает о своем герое:

Григорий Червинский человек жесткий, расчетливый, сложный, но честный во всех своих поступках. Сниматься в костюмированных сериалах – это как некая машина времени. Мы возвращаемся немного назад, пытаемся говорить непривычно для себя, специфическими оборотами, употребляем интересные слова в сценах. Сценаристы думают, что это придает колоритности. Но ничего, на самом деле, не поменялось. Какие были люди тогда, такие и сейчас. Просто в то время не было айфонов.

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«Крепостная» - сериал о любви и страсти. А персонаж Станислава Боклана очень любвеобильный мужчина! Одну из главных любовниц Петра Червинского сыграла украинская актриса Наталка Денисенко. По сюжету Наталка играет свою коллегу из прошлого - актрису Ларису. Интересно, а что сам Станислав Боклан думает о любви и страсти: чем они отличаются, и может ли одно перерасти в другое?

Станислав Боклан и Наталка Денисенко пресс-служба канала СТБ

Народный артист поделился:

Я не знаю, может ли…. Что с чего возникает? Мне кажется, здорово, когда в отношениях мужчины и женщины есть и любовь, и страсть. Но она же может и разрушительной быть, если возникает страсть к другому человеку. Великое счастье, как для мужчины, так и для женщины узнать, что такое любовь. Познать все ее стороны: она может возникнуть на страсти, страсть отойдет, и на ее место придет уважение и привязанность. Но если страсть будет зиждиться на любви, тогда это будет длинная история, а если все завязано только на страсти, которая не перерастет во что-то большее, то такая любовь будет очень короткой. Как мотылек на огонек – и сгорел. Но повторюсь, самое великое чудо, если Боженька дал тебе ощутить, что такое любовь. Именно тогда ты начинаешь осознавать и ощущать жизнь во всех красках.

Премьера сериала «Крепостная» состоится весной 2019 года на телеканале СТБ.

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