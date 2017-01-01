Артём Гагарин установил личный рекорд в Одессе

Известный шоумен настолько предан своей работе, что порой ему приходится проводить аж три мероприятия за день, например, как это было в Одессе, 21 июля, в субботу.

Рабочий «марафон» у Артема Гагарина начался с проведения забега от Премьер-Лиги, продолжился уже на сцене фестиваля «Назустріч мрії», где шоумен работал вместе с ведущей телеканала М1 Милой Еремеевой. А вечером Артём Гагарин стал ведущим Суперкубка Украины по футболу, в котором сражались киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр».

Так произошло, что даты проведения масштабных мероприятий в этом году совпали и шоумену предложили стать ведущим нескольких событий в один день. Не секрет, что Артём Гагарин уже три года проводит благотворительный фестиваль «Назустріч мрії», целью которого является помощь талантливым социально незащищенным детям, а также второй год является ведущим Суперкубка Украины по футболу.

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Поскольку Одесса в эти дни была переполнена туристами и количество машин на дорогах не давало возможности быстро передвигаться с мероприятия на мероприятие, организаторы нашли оригинальный способ, как успеть все - взяли в аренду мотороллер и заказали водителя, который объезжая пробки на центральных улицах города, вовремя доставлял Артема Гагарина к месту назначения.

В итоге Артёму пришлось на мотороллере на пассажирском месте провозить ещё и багаж - всю дорогу в руках Гагарин держал свой костюм для проведения Суперкубка Украины по футболу.

Артёму повезло, так как местные таксисты узнавали шоумена на таком странном средстве передвижения и уступали дорогу, понимая, насколько спешит на работу человек, которому на мотороллере приходится держать в руках идеально выглаженный брючный костюм.

Артём Гагарин делится впечатлениями и шутит:

У меня разные ситуации были в жизни, но впервые за день надо было провести три мероприятия, зато проехался с ветерком и прочувствовал невероятную эйфорию, что все-таки удалось успеть все и быть вовремя. Теперь, как и у многих мировых звёзд, в моем райдере появился странный пункт - мне на мероприятии может понадобиться мотороллер.

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