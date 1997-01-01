Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В США снимут ремейк сериала "Баффи - победительница вампиров"

Комментариев: 0
Продюсером выступит Джосс Уидон, который работал над оригинальным проектом.
В США снимут ремейк сериала "Баффи - победительница вампиров"
В США снимут ремейк сериала "Баффи - победительница вампиров"
кадр из видео

Компания Fox 21 TV Studios снимет ремейк популярного сериала 1990-х "Баффи — истребительница вампиров".

Об этом передает Deadline. 

Исполнительным продюсером назначен Джосс Уидон, который работал над оригинальным проектом. За сценарий отвечает Моника Оусу-Брин ("Агенты Щ.И.Т."). 
 

Читай также: Стало известно, кто стал новым актером второго сезона сериала "Школа"

Действие нового сериала будет происходить в наше время и в некоторых сериях можно будет отыскать метафоры актуальных проблем в мире. К слову, создатели ремейка рассматривают в качестве претендентки на главную роль в проекте афроамериканскую актрису. 

Сериал "Баффи — истребительница вампиров" выходил на протяжении 7 сезонов, с 1997 по 2003 год. Главную роль в проекте исполнила актриса Сара Мишель Геллар. Действие сериала разворачивается в городке Саннидейл, где Баффи Саммерс приходится защищать мир от злых сил и бороться с вампирами и всякой нечистью. Сериал был основан на одноименном фильме, который вышел в 1992 году.

Напомним, ранее мы писали о лучших ролях именинника Дэниела Рэдклиффа.

Поделись:
Теги: Баффи победительница вампиров, новости, видео, шоу-биз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь