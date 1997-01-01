В США снимут ремейк сериала "Баффи - победительница вампиров"

Продюсером выступит Джосс Уидон, который работал над оригинальным проектом.

Компания Fox 21 TV Studios снимет ремейк популярного сериала 1990-х "Баффи — истребительница вампиров".

Об этом передает Deadline.



Исполнительным продюсером назначен Джосс Уидон, который работал над оригинальным проектом. За сценарий отвечает Моника Оусу-Брин ("Агенты Щ.И.Т.").



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Действие нового сериала будет происходить в наше время и в некоторых сериях можно будет отыскать метафоры актуальных проблем в мире. К слову, создатели ремейка рассматривают в качестве претендентки на главную роль в проекте афроамериканскую актрису.



Сериал "Баффи — истребительница вампиров" выходил на протяжении 7 сезонов, с 1997 по 2003 год. Главную роль в проекте исполнила актриса Сара Мишель Геллар. Действие сериала разворачивается в городке Саннидейл, где Баффи Саммерс приходится защищать мир от злых сил и бороться с вампирами и всякой нечистью. Сериал был основан на одноименном фильме, который вышел в 1992 году.

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