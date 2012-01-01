Не Гарри Поттером единым: лучшие роли именинника Дэниела Рэдклиффа

В понедельник, 23 июля, актер Дэниел Рэдклифф отмечает день рождения.

Британский актер Дэниел Рэдклифф в понедельник, 23 июля, отмечает 29-летие.

Всемирную популярность он получил в 2001 году, сыграв юного волшебника Гарри Поттера. Мало кто может представить более подходящую кандидатуру на роль очаровательного мага. На протяжении десяти лет Дэниел появлялся на экране в образе Гарри Поттера, что грозило ему стать “актером одной роли“.

Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера кадр из видео

Однако актерский талант Рэдклифф проявил во множестве других фильмов, подборку которых ко дню рождения талантливого артиста публикует Ivona.

Рога (2013)

"Рога" — американский темно-фэнтезийный триллер режиссера Александра Ажа, экранизация одноимённого романа Джо Хилла.

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По сюжету, Иг Перриш, которого играет Дэниел, живет в городе Гидеон-Бей на северо-западе США. Однажды его обвинили в убийстве его возлюбленной — Меррин. Практически все жители, включая собственных родителей, отворачиваются от молодого человека. В отчаянии, он совершает акт богохульства, в результате чего у Ига вырастают рога и появляются паранормальные способности — в его присутствии люди говорят то, что думают и делают то, о чем на самом деле мечтают.



Дружба (И никакого секса) (2013)

Романтическая комедия об отношениях Уоллеса и Шантри, которые дружат, несмотря на влюбленность с одной стороны.

Убей своих любимых (2013)

Фильм рассказывает историю американских поэтов и писателей, оказавших большое влияние на свое поколение - битников. Речь идет о Лдеке Керуаке, Аллене Гинзберге и Уильяме Берроузе.

Дэниел Рэдклифф играет роль поэта Аллена Гинзберга, еще совсем зеленого и неоперившегося, влюбившегося в своего однокурсника – искушенного на вид бунтаря Люсьена Карра. Молодые люди погружаются в мир всевозможных проделок против консервативного и скучного университетского сообщества, принимают наркотики и развлекаются так, как это можно делать только в восемнадцать лет. Но на внимание Карра претендует еще один человек – неприятный и странный преподаватель Дэвид Каммерер. События принимают неожиданный оборот, когда Каммерера находят мертвым и обвиняют в его убийстве Люсьена Карра.

Записки юного врача (2012 - ...)

Этот сериал - адаптация рассказов Михаила Булгакова. По сути, это - черная, но живая комедия о молодом и неопытном докторе, которого сыграл Рэдклифф, в русской глуши, такой глубокой, что справиться с ее безмолвным давлением и не повредиться в уме едва ли возможно.

Женщина в черном (2012)

XIX век, Англия. Молодой лондонский юрист (Дэниел Рэдклифф) приезжает в провинциальную глушь (топи и туманы), чтобы уладить дела с недвижимостью недавно скончавшееся женщины. От нее остался огромный особняк, наполненный вещами и фотографиями. В нем что-то, как водится, нечисто.

Местная детвора постоянно норовит умереть при странных обстоятельствах. Сельские жители умоляют юриста покинуть дом. Но главный герой не так прост - у него у самого за плечами трагедия – смерть жены, маленький сын на руках. Так что он остается и дает бой тому, что живет в доме, с топором в руках.

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