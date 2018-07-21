Оля Полякова показала лицо без макияжа

Украинская певица Оля Полякова обратилась к своим поклонникам в сети.

Исполнительница Оля Полякова показала, как выглядит без макияжа.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеообращение к поклонникам, в котором сообщила, что количество ее подписчиков достигло миллиона и поблагодарила всех, кто следит за ее творчеством.

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В кадре Оля выглядит очень довольной и даже прыгает от радости. К тому же, Полякова предпочла не краситься и поразила поклонников естественной красотой:

Ты супер; настоящая! Без майкапа; без макияжа красивая); Без макияжа моложе выглядишь.

#1000000 Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 21 Июл 2018 в 12:22 PDT

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