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Оля Полякова показала лицо без макияжа

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Украинская певица Оля Полякова обратилась к своим поклонникам в сети.
Оля Полякова показала лицо без макияжа
Оля Полякова показала лицо без макияжа
instagram.com/polyakovamusic

Исполнительница Оля Полякова показала, как выглядит без макияжа.

Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеообращение к поклонникам, в котором сообщила, что количество ее подписчиков достигло миллиона и поблагодарила всех, кто следит за ее творчеством.

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В кадре Оля выглядит очень довольной и даже прыгает от радости. К тому же, Полякова предпочла не краситься и поразила поклонников естественной красотой:

Ты супер; настоящая! Без майкапа; без макияжа красивая); Без макияжа моложе выглядишь.

 

#1000000

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

 

 

Напомним, солистка группы “ВИА Гра“ Анастасия Кожевникова готовится к свадьбе. Как выглядит певица в роскошном свадебном платье, смотрите здесь.

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Теги: Оля Полякова, фото, новости, шоу-биз
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