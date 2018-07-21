Оля Полякова показала лицо без макияжа
Украинская певица Оля Полякова обратилась к своим поклонникам в сети.
Исполнительница Оля Полякова показала, как выглядит без макияжа.
Артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте видеообращение к поклонникам, в котором сообщила, что количество ее подписчиков достигло миллиона и поблагодарила всех, кто следит за ее творчеством.
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В кадре Оля выглядит очень довольной и даже прыгает от радости. К тому же, Полякова предпочла не краситься и поразила поклонников естественной красотой:
Ты супер; настоящая! Без майкапа; без макияжа красивая); Без макияжа моложе выглядишь.
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