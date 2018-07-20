MONATIK и Дорофеева украсили обложку глянца: фото
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Надя Дорофеева и MONATIK, которые совсем недавно выпустили клип на совместную песню под названием “Глубоко...”, появились на обложке журнала Viva! Для фото Надя позировала в черном купальнике с глубоким декольте, а MONATIK предстал в строгом черном костюме.
Их уже называют дуэтом года! 🔥Самые популярные артисты страны @monatik_official и солистка группы «Время и Стекло» @nadyadorofeeva стали главными героями обложки специального французского номера Viva! Журнал в продаже с 24 июля. А прямо сейчас на сайте Viva.ua – видео бэкстейдж со съемок фотосессии 👉🏻ссылка в профиле ⚡️
Напомним, что съемки клипа проходили на Лазурном берегу Франции. В интервью для глянца MONATIK рассказал, почему исполнители решили выбрать именно эту локацию.
Это центр искусств, где проводятся фестивали, конкурсы, конференции, показы мод. Карден утверждает, что пребывание в таких интерьерах способствует развитию творческих замыслов», - признался артист.
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Надя Дорофеева поделилась впечатлениями от фотосессии на самой известной улице Канн.
По задумке я должна была фотографироваться в купальнике, но до последнего стеснялась снять халат – вокруг нас было множество людей. Но, напомнив самой себе: «Надя, ты же профессионал», взяла себя в руки. Сказать, что на нас обращали внимание, значит, ничего не сказать! Диме хорошо, он хотя бы в костюме! А рядом полуголая я, изо всех сил делающая уверенный вид», - смеясь рассказала Надя.
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