MONATIK и Дорофеева украсили обложку глянца: фото

Дуэт появился на обложке популярного украинского издания.

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Надя Дорофеева и MONATIK, которые совсем недавно выпустили клип на совместную песню под названием “Глубоко...”, появились на обложке журнала Viva! Для фото Надя позировала в черном купальнике с глубоким декольте, а MONATIK предстал в строгом черном костюме.

Напомним, что съемки клипа проходили на Лазурном берегу Франции. В интервью для глянца MONATIK рассказал, почему исполнители решили выбрать именно эту локацию.

Это центр искусств, где проводятся фестивали, конкурсы, конференции, показы мод. Карден утверждает, что пребывание в таких интерьерах способствует развитию творческих замыслов», - признался артист.

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Надя Дорофеева поделилась впечатлениями от фотосессии на самой известной улице Канн.

По задумке я должна была фотографироваться в купальнике, но до последнего стеснялась снять халат – вокруг нас было множество людей. Но, напомнив самой себе: «Надя, ты же профессионал», взяла себя в руки. Сказать, что на нас обращали внимание, значит, ничего не сказать! Диме хорошо, он хотя бы в костюме! А рядом полуголая я, изо всех сил делающая уверенный вид», - смеясь рассказала Надя.

Ранее Макс Барских опубликовал клип на песню Пулораздета, который взорвал Сеть.