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MONATIK и Дорофеева украсили обложку глянца: фото

Комментариев: 2
Дуэт появился на обложке популярного украинского издания.
MONATIK и Надя Дорофеева
MONATIK и Надя Дорофеева
JetSetter

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Надя Дорофеева и MONATIK, которые совсем недавно выпустили клип на совместную песню под названием “Глубоко...”, появились на обложке журнала Viva! Для фото Надя позировала в черном купальнике с глубоким декольте, а MONATIK предстал в строгом черном костюме. 

Напомним, что съемки клипа проходили на Лазурном берегу Франции. В интервью для глянца MONATIK рассказал, почему исполнители решили выбрать именно эту локацию. 

Это центр искусств, где проводятся фестивали, конкурсы, конференции, показы мод. Карден утверждает, что пребывание в таких интерьерах способствует развитию творческих замыслов», - признался артист. 

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Надя Дорофеева поделилась впечатлениями от фотосессии на самой известной улице Канн. 

По задумке я должна была фотографироваться в купальнике, но до последнего стеснялась снять халат – вокруг нас было множество людей. Но, напомнив самой себе: «Надя, ты же профессионал», взяла себя в руки. Сказать, что на нас обращали внимание, значит, ничего не сказать! Диме хорошо, он хотя бы в костюме! А рядом полуголая я, изо всех сил делающая уверенный вид», - смеясь рассказала Надя. 

Ранее Макс Барских опубликовал клип на песню Пулораздета, который взорвал Сеть. 

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Теги: Надя Дорофеева, MONATIK, обложка
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.07.2018, 11:25
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гость
Глиста могла украсить, но ей надо было бы сесть как на приёме у гинеколога и губки раздвинуть. И конечно с очка заглушку не вынимать. Хочу ею высранный паштет.
гость  (аноним)  21.07.2018, 11:22
Оценка:  0
гость
Этот карлик не той дорогой пошёл, передача Форт де Бояр вот она как раз для него . Ключики носить. Не пойму как таким можно украсить обложку ?
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