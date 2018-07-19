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Кристина Агилера опубликовала редкое фото с сыном

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Американская певица Кристина Агилера не часто делится с поклонниками семейными кадрами.
Кристина Агилера опубликовала редкое фото с сыном
Кристина Агилера опубликовала редкое фото с сыном
instagram.com/xtina

Популярная американская исполнительница Кристина Агилера показала редкое фото 10-летнего сына Макса.

Семейный снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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В кадре Кристина нежно смотрит на сына, который очень увлечен то ли чтением, то ли игрой на планшете. Поклонники певицы сначала даже не узнали Макса,  а некоторые и вовсе подметили, что Агилера больше похожа на его сестру, нежели на мать.

 

👩‍👦🤗🖤💞

Публикация от Christina Aguilera (@xtina)


  
Сына звезда родила от Джордана Брэтмана, в браке с которым прожила шесть лет. Сейчас же певица состоит в гражданском браке с Мэттью Ратлером, который является отцом ее четырехлетней дочери Саммер.

Напомним, на днях спортсменка и тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина родила вторую дочь.

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Теги: Кристина Агилера, фото, новости, шоу-биз
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