Кристина Агилера опубликовала редкое фото с сыном
Популярная американская исполнительница Кристина Агилера показала редкое фото 10-летнего сына Макса.
Семейный снимок артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
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В кадре Кристина нежно смотрит на сына, который очень увлечен то ли чтением, то ли игрой на планшете. Поклонники певицы сначала даже не узнали Макса, а некоторые и вовсе подметили, что Агилера больше похожа на его сестру, нежели на мать.
Сына звезда родила от Джордана Брэтмана, в браке с которым прожила шесть лет. Сейчас же певица состоит в гражданском браке с Мэттью Ратлером, который является отцом ее четырехлетней дочери Саммер.
Напомним, на днях спортсменка и тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина родила вторую дочь.
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