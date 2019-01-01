Клип Макса Барских «Полураздета» за сутки установил рекорд

Украинский певец Макс Барских презентовал видеоработу «Полураздета» 19 июля.

Трек Макса Барских «Полураздета» был написан специально для первой украинской романтической комедии о любви «Секс и ничего личного», став официальным его саундтреком. И несмотря на то, что в прокат картина выйдет в следующем году в День всех влюбленных, поклонники артиста буквально всполошили сеть, заранее определившись с планами на 14 февраля 2019 года. Тому свидетельствуют сотни комментариев в Instagram-аккаунте артиста.

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Спустя 24 часа клип собрал свои первые полтора миллиона просмотров, установив личный рекорд артиста среди всех предыдущих видео работ Барских. А трек «Полураздета» уверенно закрепился на первом месте в чартах iTunes Украина и Россия и попал в раздел «Лучшее за неделю», став абсолютным фаворитом среди украинского и российского слушателя.

Посмотреть клип «Полураздета» Макса Барских можно здесь:

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