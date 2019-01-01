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Клип Макса Барских «Полураздета» за сутки установил рекорд

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Украинский певец Макс Барских презентовал видеоработу «Полураздета» 19 июля.
Клип Макса Барских установил рекорд
Клип Макса Барских установил рекорд
Олег Феникс

Трек Макса Барских «Полураздета» был написан специально для первой украинской романтической комедии о любви «Секс и ничего личного», став официальным его саундтреком. И несмотря на то, что в прокат картина выйдет в следующем году в День всех влюбленных, поклонники артиста буквально всполошили сеть, заранее определившись с планами на 14 февраля 2019 года. Тому свидетельствуют сотни комментариев в Instagram-аккаунте артиста.

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Спустя 24 часа клип собрал свои первые полтора миллиона просмотров, установив личный рекорд артиста среди всех предыдущих видео работ Барских. А трек «Полураздета» уверенно закрепился на первом месте в чартах iTunes Украина и Россия и попал в раздел «Лучшее за неделю», став абсолютным фаворитом среди украинского и российского слушателя.

Посмотреть клип «Полураздета» Макса Барских можно здесь:

Напомним также, что Регина Тодоренко подтвердила слухи о романе с Владом Топаловым. Подробнее по ссылке.

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Теги: Макс Барских, клип, видео, фото, рекорд, YouTube
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Источник: ivona bigmir)net

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