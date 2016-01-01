«Цієї миті рік потому»: интересные факты о новом шоу СТБ

31 августа на СТБ стартует уникальный для украинского телевидения проект.

«Цієї миті рік потому» – реалити о мотивации, силе воли и удивительных преображениях, которых можно достичь за год.

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«Цієї миті рік потому» – адаптация совершенно нового, но уже зарекомендовавшего себя британского формата This Time Next Year, премьера которого состоялась на телеканале ITV в ноябре 2016 года, и сразу привлекла внимание других стран. На сегодня формат продан на 14 территорий. Адаптированные версии, кроме Украины, готовят: Австралия, Дания, Германия, Испания, США, Бельгия, Швеция, Ирландия, Нидерланды и Финляндия. Ведущей проекта стала популярная актриса и продюсер Даша Трегубова.

Ведущая шоу Даша Трегубова говорит:

Я счастлива быть частью процесса – достижения важной для героев цели, счастлива вдохновлять их, мотивировать и поддерживать, ведь это пример и шанс для миллионов людей изменить и свою судьбу тоже.

Даша Трегубова фото пресс-служба канала СТБ

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В каждом выпуске зрители увидят от 6 до 8 историй героев из разных уголков Украины. Производство проекта занимает целый год. В студии шоу есть две двери – «Цієї миті» и «Рік потому». В первую дверь герои будут заходить с самыми разными целями и обещанием достичь их в течение года. У них будет 365 дней усердной работы над собой, а спустя год они вернутся в студию через дверь «Рік потому», чтобы показать результат всей стране. Зрителям не придется ждать 365 дней, чтобы увидеть результат! Для них этот год пройдет за несколько секунд и от обещания героя, данного «цієї миті», до результата «рік потому» лежит расстояние длиною в несколько шагов ведущей в студии.

Даша Трегубова делится:

Мы вместе со зрителями практически путешествуем во времени, за несколько секунд перемещаясь на год вперед. Это и любимый всеми «вау-эффект», или эффект Золушки, когда она у нас на глазах превращается в принцессу, и даже отчасти исповедь – ведь герои поделятся не только мечтами, но и страхами, комплексами и не всегда простыми историями отношений с окружающим миром.

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Согласно условиям формата, в течение года ведущая никак не может меняться внешне. Встречая героев возле двери «Рік потому», она должна выглядеть точно так же, как и 365 дней назад. Таким образом, зритель попадает в «машину времени». Герои сами идут к своим целям, без помощи команды проекта. Тем самым дороже результат, достигнутый через год. Цели у героев самые разные: поправить здоровье, наладить отношения в семье, исполнить давнюю мечту и т.д. На протяжении года герои фиксируют свои шаги на пути к достижению цели с помощью телефона или видеокамеры. Самому старшему участнику шоу – 84 года, а самому младшему – 2 года. Героем одной из программ станет…гусь!

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