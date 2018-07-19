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Луна покорила фанов снимком в соблазнительном купальнике

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Украинская певица Кристина Бардаш, которая выступает под псевдонимом Луна, поделилась с поклонниками пикантным снимком.
Луна показала фотографию в соблазнительном купальнике
Луна показала фотографию в соблазнительном купальнике
instagram.com/kri_luna

Певица Луна порадовала поклонников откровенной фотографией.

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Так, на снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте артистки, Кристина (настоящее имя Луны - ред.) позирует в соблазнительном купальнике, который подчеркивает ее стройные формы.

Кадр она подписала следующим образом:

Я знаю, что всем интересно, как там альбом... Так вот, альбом сводится и мастерится! А я на отдыхе.

Смелый кадр очень понравился подписчикам артистки. Они расхвалили ее фигуру, а саму Луну назвали необычайно сексуальной.

Напомним, ранее бывшая участница украинской группы NIKITA Анастасия Кумейко, которая начала сольный проект Dj NANA, полностью оголилась на фото.
 

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Теги: Луна, Кристина Бардаш, новости, фото, шоу-биз
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