Богдан Юсипчук рассказал о своей первой любви

Судья "Модель XL" Богдан Юсипчук поделился подробностями своей жизни.

Судья второго сезона революционного проекта «Модель XL» и обладатель титула «самый красивый мужчина» по версии конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук украсил обложку журнала Телескоп. В эксклюзивном интервью Богдан рассказал о своем детстве, первой любви, отношениях с судьями «Модель XL» и бодипозитиве.

Богдан Юсипчук откровенно признался:

Каждый человек — скульптор своего тела, но гораздо важнее точеных форм счастье, которое он из­лучает. Существуют девушки с идеальной фигурой, но муж­чины в них почему то не влюбляются. А есть весьма круп­ные женщины, от которых невозможно отвести глаз. Просто нужно знать, как себя правильно преподнести. Моя первая любовь тоже была пышной девочкой, но это никак не влия­ло на наши отношения.

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Успешный актер и обладатель титула «самый красивый мужчина» по версии конкурса Mister Sea World 2018 рассказал, что на пути к успеху часто сталкивался со скептическим отношением к своим стремлениям. Несмотря на это, Богдан понял, что главное верить в собственные силы:

Я вырос в провинциальном городке в обычной украинской семье и всего, что имею, добился сам. Очень часто окружающие сомневались во мне — никто не верил, что я стану «Мистером мира», буду сниматься в полнометражных фильмах и побываю в Голливуде. Предлагали лучше собирать яблоки и продавать, а не развиваться и работать над собой. Я горжусь тем, что не послушал скептиков и пошел своим пу­тем, и благодарен родителям за поддержку.

Не так давно Богдан Юсипчук отметил юбилей, актеру исполнилось 30 лет. Как оказалось, праздник он провел в компании коллег по съемочной площадке проекта «Модель XL» Катерины Осадчей, Андре Тана и Татьяны Мацкевич:

С судьями «Модель XL» мы сразу нашли общий язык. В первый же съемочный день у меня возникло такое ощущение, что уже давно работаем вместе. У меня 5 июля был день рождения, и я пригласил коллег на празднование. Мы можем и по доброму пошутить друг над другом, и поддержать, когда нужно, но во время судейства у нас иногда возникают споры, ведь каждый руководствуется своим опытом и целями на проекте.

Судьи проекта Модель XL пресс-служба канала 1+1

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Напомним, в проекте «Модель XL» участники с пышными формами ломают устаревшие стереотипы в мире моды, доказывают себе и окружающим, что естественная красота - это привлекательно и сексуально, и проходят ряд испытаний под наблюдением строгого жюри. Впервые во втором сезоне судьей проекта стал украинский актер театра и кино, звезда двух сезонов фильма «Мухтар», сериала «Хозяйка» и фильма «Тіні незабутих предків» Богдан Юсипчук.

Премьера революционного реалити состоится осенью на телеканале «1+1».

Напомним также, что Анна Седокова трогательно поздравила дочь, за которую полгода судилась. Подробнее по ссылке.