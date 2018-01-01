Богдан Юсипчук рассказал о своей первой любви
Судья второго сезона революционного проекта «Модель XL» и обладатель титула «самый красивый мужчина» по версии конкурса Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук украсил обложку журнала Телескоп. В эксклюзивном интервью Богдан рассказал о своем детстве, первой любви, отношениях с судьями «Модель XL» и бодипозитиве.
Богдан Юсипчук откровенно признался:
Каждый человек — скульптор своего тела, но гораздо важнее точеных форм счастье, которое он излучает. Существуют девушки с идеальной фигурой, но мужчины в них почему то не влюбляются. А есть весьма крупные женщины, от которых невозможно отвести глаз. Просто нужно знать, как себя правильно преподнести. Моя первая любовь тоже была пышной девочкой, но это никак не влияло на наши отношения.
Читайте также: Dj NANA полностью оголилась на фото
Успешный актер и обладатель титула «самый красивый мужчина» по версии конкурса Mister Sea World 2018 рассказал, что на пути к успеху часто сталкивался со скептическим отношением к своим стремлениям. Несмотря на это, Богдан понял, что главное верить в собственные силы:
Я вырос в провинциальном городке в обычной украинской семье и всего, что имею, добился сам. Очень часто окружающие сомневались во мне — никто не верил, что я стану «Мистером мира», буду сниматься в полнометражных фильмах и побываю в Голливуде. Предлагали лучше собирать яблоки и продавать, а не развиваться и работать над собой. Я горжусь тем, что не послушал скептиков и пошел своим путем, и благодарен родителям за поддержку.
Не так давно Богдан Юсипчук отметил юбилей, актеру исполнилось 30 лет. Как оказалось, праздник он провел в компании коллег по съемочной площадке проекта «Модель XL» Катерины Осадчей, Андре Тана и Татьяны Мацкевич:
С судьями «Модель XL» мы сразу нашли общий язык. В первый же съемочный день у меня возникло такое ощущение, что уже давно работаем вместе. У меня 5 июля был день рождения, и я пригласил коллег на празднование. Мы можем и по доброму пошутить друг над другом, и поддержать, когда нужно, но во время судейства у нас иногда возникают споры, ведь каждый руководствуется своим опытом и целями на проекте.
Читайте также: Украинская звезда Голливуда показала, как выглядела в 13 лет
Напомним, в проекте «Модель XL» участники с пышными формами ломают устаревшие стереотипы в мире моды, доказывают себе и окружающим, что естественная красота - это привлекательно и сексуально, и проходят ряд испытаний под наблюдением строгого жюри. Впервые во втором сезоне судьей проекта стал украинский актер театра и кино, звезда двух сезонов фильма «Мухтар», сериала «Хозяйка» и фильма «Тіні незабутих предків» Богдан Юсипчук.
Премьера революционного реалити состоится осенью на телеканале «1+1».
Напомним также, что Анна Седокова трогательно поздравила дочь, за которую полгода судилась. Подробнее по ссылке.
Полная версия правил