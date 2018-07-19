Ириша Блохина родила второго ребенка

Спортсменка и тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина родила: названо имя ребенка.

Спортсменка и тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина родила вторую дочь.

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Девочка родилась 18 июля, а назвали ее Габриэль. Малышка будет носить фамилию отца — Брынзак. Об этом Ириша сообщила в своем Instagram-аккаунте.

В семье Ириши Блохиной и бизнесмена Алексея Брынзака уже есть дочь Жаклин. Она родилась 1 ноября 2014 года в одной из частных клиник Лос-Анджелеса.

Напомним, ранее украинская певица Анна Седокова трогательно поздравила 7-летнюю дочь Монику с днем рождения.