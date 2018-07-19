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Ириша Блохина родила второго ребенка

Комментариев: 2
Спортсменка и тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина родила: названо имя ребенка.
Ириша Блохина родила вторую дочь
Ириша Блохина родила вторую дочь
instagram.com/ireesha_b

Спортсменка и тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ириша Блохина родила вторую дочь.

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Девочка родилась 18 июля, а назвали ее Габриэль. Малышка будет носить фамилию отца — Брынзак. Об этом Ириша сообщила в своем Instagram-аккаунте.

В семье Ириши Блохиной и бизнесмена Алексея Брынзака уже есть дочь Жаклин. Она родилась 1 ноября 2014 года в одной из частных клиник Лос-Анджелеса.

Напомним, ранее украинская певица Анна Седокова трогательно поздравила 7-летнюю дочь Монику с днем рождения.

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Теги: Ириша Блохина, новости, фото
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.07.2018, 11:05
Оценка:  0
гость
И шо теперь..
yalanga    20.07.2018, 10:50
Оценка:  0
yalanga
Детки - это круто! Поздравления Новорожденной!
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