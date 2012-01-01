Украинские звезды поддержали тяжелобольного пианиста: видео

Олег Винник, Pianoбой, Светлана Тарабарова и Арсен Мирзоян записали видеообращение в поддержку тяжелобольного юного пианиста, ставшего героем главного социального ток-шоу страны «Говорить Україна» с Алексеем Сухановым.

Проблемы с почками у 13-летнего Антона начались практически с рождения, и на сегодняшний день столь важные органы у ребенка работают лишь на 10%. По словам врачей, чтобы спасти жизнь мальчику необходимо сделать пересадку сразу обеих почек. На данный момент семье не хватает на операцию для Антона 3 800 000 гривен.

Подбодрить мальчика решили украинские звезды, записав специально для него видеообращения, которые прислали в редакцию «Говорить Україна».

Олег Винник говорит на видео следующее:

У каждого в жизни встречаются препятствия и разные сложности, но мы должны с ними справиться. Главное – не падать духом, верить в себя и в то, что все будет хорошо. Я знаю, что ты станешь прекрасным пианистом, и у тебя будет длинная и интересная жизнь. И однажды я спою под аккомпанемент твоего фортепиано.

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С теплыми словами поддержки выступили также Светлана Тарабарова, Pianoбой и Арсен Мирзоян.

Продюсер «Говорить Україна» Юлия Охрименко добавила:

Очень хочется, чтобы историю Антона узнало как можно больше людей. Потому что вместе со зрителями проект «Говорить Україна» уже делал, казалось бы, невозможное. Так, в прошлом году было собрано 1,4 миллиона гривен на трансплантацию почки для одной из наших героинь. Есть надежда, что и в этот раз все получится. Спасибо большое каждому, кто откликнулся.

Видеообращение звезд можно посмотреть здесь:

Выпуск программы с участием Антона:

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