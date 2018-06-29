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Dj NANA полностью оголилась на фото

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Бывшая участница украинской группы NIKITA Анастасия Кумейко, которая начала сольный проект Dj NANA, поделилась откровенным снимком.
Dj NANA полностью оголилась на фото
Dj NANA полностью оголилась на фото
instagram.com/anastasia_domination

Певица Анастасия Кумейко, выступающая с проектом Dj NANA, полностью обнажилась на фотографии.

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Пикантный кадр артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, когда собрала 67 тысяч подписчиков. Так, ранее Анастасия пообещала поклонникам, что опубликует откровенный снимок, когда количество ее фолловеров увеличится до 67 тысяч.

Свое обещание Кумейко сдержала. На пикантной фотографии певица позирует полностью обнаженной, прикрывая пикантные части тела руками.

К тому же, подпись к снимку Анастасия дополнила хештегом #полураздета, таким образом, реагируя на новый клип Макса Барских. Во время презентации он призвал:

Хочу увидеть всех своих поклонниц полураздетыми! Выкладывай в инстаграм свои самые горячие видео под новый сингл, а также фото! 

Напомним, ранее украинская ведущая Леся Никитюк поразила формами в бархатном купальнике. 

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Теги: Dj NANA, новости, фото, шоу-биз
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